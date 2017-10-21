AB'nin başkentinde Öcalan eylemi
Bir grup terör örgütü yandaşı AB'nin başkenti Brüksel'de toplanarak teröristbaşı Öcalan için eylem yaptı.21 Ekim 2017 Cumartesi 19:22
Brüksel’in turistik bölgesinde yer alan Monnaie meydanında toplanan bine yakın PKK sempatizanları, ellerinde tuttukları çocuk katili Abdullah Öcalan paçavralarını sallayarak, elebaşına özgürlük istedi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı meydanda halay çeken grup, gösteri süresi bittikten sonra dağıldı. PKK’nın Avrupa’daki temsilcisi olan KCDK-E tarafından yapılan çağrı sonrası başta Brüksel ve Strasburg şehirleri olmak üzere Avrupa’nın birçok şehrinde elebaşı Öcalan için eylemlerin yapılması bekleniyor.
23 Ekim Pazartesi gününden itibaren Strasburg’taki Avrupa Konseyi ve CPT önünde süresiz oturma eyleminin de başlatılacağını duyuran KCDK-E, Strasburg’da bir basın açıklamasının yapılacağını bildirdi. Geçtiğimiz yıl, PKK sempatizanlarına çadır izni vererek Türk toplumunun tepkisini çeken Brüksel Merkez Belediyesi, tüm uyarılara rağmen, terör örgütü sempatizanlarına izin vermeye devam ediyor.
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Askan1 gün önce AB desteklemese pkk diye bir orgut hic var olamazdi. AB destegini ceksin pkk 6 ayda yok olur Efelerdiyari1 gün önce Bu ermeni....lari bayrak acanlari desifre edecek birileri olmali. Cünkü hainler günü geldimi birsey yokmus gibi Türkiye ye utanmadan izine geliyorlar. Bunlar ayni zamanda vatandasliktan atilip Türkiye ye girisi yasaklanmali. Hain Haindir Bunlar yillardir bizi baltalayan ermeni ....ridir. ooo1 gün önce ALLAH Celle Celâluh bütün külli Zalimleri, Ğayrimüslümleri ve Şia'ları birbiri'ne Düşürsün. Âmîn Âmîn Âmîn. Yusuf Celal1 gün önce Ne var bunda.Insanlar dileklerini ifade için toplanmışlar. Hataylı arap1 gün önce Aptallar sizin zihniyetinizden bir.....k olmazsizin mayaladığınız süt yoğurt olmaz taşeron teröristler herbiji islam herbiji türkiyeherbiji benim zihniyetim Remzi1 gün önce Kendi vatanimizda cozum sureci sacmaligi adi altinda bu tur gosterilere yillarca musade etmiské dis ulkeri elestirmeye hakkimiz yok madem terorist ise neden ulkende izin verdin derler bize Urfalı 1 gün önce Itin duası kabul olsaydı gökten kemik yagardi bence siz dua edin allah mustehakini veriyor vesselam Memo1 gün önce Bence Pkk onları ısırmaz. Isırsa birşey ellerine geçmiyor. Bizde Avrupanın düşmanlarını besliyelim silahıyla parayla. Niye yapılmıyor. Çünkü güçümüz yok . Biz de avrupanın mallarını yatırımlarıyla yaşıyoruz. Biz de avrupa gibi olsak adam gibi hiç onların mallarını almasak iyi olur. hasan1 gün önce apo iti derhal asılsın Abdullah. 1 gün önce O Paçavraları geberene kadar sallayın, ''Apoyu serbest birakin'' geberene kadar bağırın. Bişey değişmeyecek, sizin ''kahraman'' hapishanede geberecek ve sizde mal mal bakacaksınız.