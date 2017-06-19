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Ablukanın ardından bir ilk! ABD ile Katar askeri tatbikat yaptı

Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'ın ambargo uyguladığı Katar, ABD ile yaptığı deniz tatbikatının ardından güneydeki El-Kalayil bölgesinde savunma tatbikatını da tamamladı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 10:37
Ablukanın ardından bir ilk! ABD ile Katar askeri tatbikat yaptı

Katar Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaptığı deniz tatbikatının ardından güneydeki El-Kalayil bölgesinde savunma tatbikatını da tamamladı.


"ORTAK EYLEM İLKESİNİ ELDE ETME"

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin katılımıyla "ortak eylem ilkesini elde etme" amacıyla El-Kalayil bölgesinde icra edilen askeri tatbikat, Katar Özel Kuvvetleri, Katar Emirliği Hava Kuvvetleri ve ABD Özel Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildi.

DENİZ TATBİKATI GEÇEN CUMA BAŞLAMIŞTI

Katar'ın geçen cuma başkent Doha'nın güneyinde kara sularında başlattığı ortak tatbikata iki ABD savaş gemisi ile Katar deniz kuvvetlerinden birlikler katılmıştı. Tatbikatın füze ve top atışlarının yapılacağı bir dizi özel deniz operasyonu ile Katar ve ABD uçakları ile deniz unsurlarının ortak operasyon icrasını içerdiği bildirilmişti.

Tatbikat, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında başlayan krizden sonra bir ilk olma özelliği taşıyor.

KATAR'A UYGULANAN AMBARGO

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 10:37
  1. Suudi Arabistan
  2. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  3. Bahreyn
  4. Mısır ve Yemen
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