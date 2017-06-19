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Ablukadan sonra Katar'dan flaş karar!

Katarlı iş adamları, bazı Arap ülkelerinin uyguladığı ablukanın ardından gıda sanayine yatırım yapmaya yöneldi

19 Haziran 2017 Pazartesi 23:08
Ablukadan sonra Katar'dan flaş karar!

Gıda ihtiyacının büyük kısmını tek kara sınırı durumundaki Suudi Arabistan'a açılan sınır kapısı aracılığıyla komşu ülkelerden karşılayan Katar, bazı Arap ülkelerinin uyguladığı ablukanın ardından gıda sanayi sektöründe yatırımlar yapılması konusunda çalışmalara başladı.

İstatistiklere göre gıda ihtiyacının yüzde 90'ı ithalata dayanan ve bunun da yüzde 40'ını Suudi Arabistan ile olan sınır kapısı üzerinden sağlayan Katar'da, iş adamlarının gıda sektöründe yatırım için çalışmalar yaptığı belirtildi.

Katarlı iş adamları gıda sanayine giriyor

Katar Ticaret Odası üyesi Muhammed el-Ubeydli, Körfez'de yaşanan son krizde gıda gibi "hayati" öneme sahip sektörlere duyulan ihtiyacın daha net şekilde görülmesiyle birlikte bazı Katarlı iş adamlarının gıda sanayi üzerinde çalışmalar yaptığını söyledi.

Katar Ticaret Odası'nın uzun süredir iş adamlarını gıda sektöründe yatırım yapmaya teşvik ettiğini kaydeden Ubeydli, şu an bu konuda bir fırsat penceresi oluştuğunu ifade etti.

Ubeydli ayrıca, gıda ile ilgili meselelerden sorumlu Katar Tarım ve Çevre Komitesinin, özel sektörü devletin gıda güvenliği çalışmalarına katılmaya teşvik ettiğini aktardı.

Katar kendi içinde gıda sanayi sektörü oluşturmalı

Öte yandan Katarlı iş adamı Abdurrahman Ensari, Katar'ın ekonomik entegrasyon kapsamında bir çok gıda maddesini Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinden ithal ettiğine işaret etti.

Ensari, yaşanan son gelişmelerin "Katar'ın kendi içinde gıda sanayi sektörü oluşturması gerektiğini" bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Bununla birlikte Ensari, Katar'ın meyve ve sebze başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını yerel tesislerle karşılamasının ise mümkün olmadığını hatırlattı.

Katar, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yurt dışında yatırım yapmak için "Hasad" adlı şirketi kurmuştu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan, ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 23:08
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  • hamidohamido6 sa önce
    EFENDİMİZ( SAVS)RIZKIN10 DA 9U TİCARETVE CESARET TE DİR . BUYURMUŞTUR.
  • FATİHİSTANBULLUFATİHİSTANBULLU6 sa önce
    ALLAH (C.C) BIZLERİVE BÜTÜN EHL-İİMANI,İMANSIZ,VATANSIZ, BAŞSIZ , DEVLETSIZ , HAVASIZ,SUSUZ,RIZIKSIZ,TOPRAKSIZ,EVSİZ ,HUZURSUZ ;ŞÜKÜRSÜZBIRAKMASIN. AMİN !...
  • FecrFecr8 sa önce
    Türkiyede aynı mantıkla silah sanayisine sahip oldu
  • Zehra TezcanZehra Tezcan11 sa önce
    Kötp komsu insani mal sahibi yaparmis.
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