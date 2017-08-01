Ablasını dedikodu çıkarttığı için öldürmüş

Geçen mart ayında Yunuseli Mahalesi’nde meydana gelen olayda, seyyar hurdacılık yapan Kadri P. (30) ile ablası Sevim Çedik (32) arasında tartışma çıktı. Münakaşanın yeniden alevlenmesi üzerine Kadir P., silahla ablasına ateş etti. 8 yerine kurşun isabet eden ve Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çedik hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kadri P. hakkında Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan sanık, “Ablam, benim eşimi kötü yola sürüklediğim hakkında dedikodu çıkartmış. Bunu konuşmak için evine gittim. Bu konuda aramızda tartışma çıktı. Ablamın yanında bıçak vardı. Üzerime yürüyünce ben de ateş ettim. Pişmanım” dedi.

Şahitlerin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.