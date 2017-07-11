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Ablasını darp eden kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, ablasını darp ettiği iddiasıyla ablasının birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet anı bir iş yerin güvenlik kamerasına yansıdı.

11 Temmuz 2017 Salı 21:30
Ablasını darp eden kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Dün gece Tuzla Mahallesinde yaşanan olayda Harun Eryılmaz (32) ile birlikte yaşadığı Reyhan Gül Ç. (19) tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eryılmaz, Reyhan Gül Ç.’yi darp etmişti.

Kanlar içinde gördüğü ablasını darp eden Eryılmaz’ı bıçakla öldüren 16 yaşındaki D.Ç., firar ettikten bir süre sonra yakalanmıştı.

Cinayet zanlısı D.Ç., Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.Ç., çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürmek” suçlamasıyla tutuklanarak Seydikemer Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi.

Cinayet anı güvenlik kamerasında

Dün gece yaşanan olayın, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Harun Eryılmaz ile D.Ç. arasında sokak ortasında yaşanan tartışma ve D.Ç.’nin Eryılmaz’ı bıçaklama anı da görüntülerde yer aldı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 21:30
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Muğla
  3. Ab
  4. Tuzla
  5. Fethiye
  6. Eşen
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