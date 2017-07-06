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Abi-kardeş ekmek parasını 50 metre yüksekte kazanıyor

Manisa’nın Selendi ilçesinde baba mesleği olan minare ustalığını sürdüren abi-kardeş, 50 metre yükseklikte ve yaklaşık 45 derecelik sıcak altında ekmek parası kazanıyor.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:21
Abi-kardeş ekmek parasını 50 metre yüksekte kazanıyor

Metrelerce yükseklikteki minarelerde adeta ip cambazları gibi çalışarak, ekmek paralarını çıkartan Ömer-Serdal Polat kardeşler, yüksek sıcaklık ve ölüm riskine aldırmadan korkusuzca minare yapıyor. Selendi’de Yeni Cami inşaatının minarelerini yapmayı üstlenen Polat kardeşler, demir iskele üzerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Minare ustası 27 yaşındaki Ömer Polat, "Babam ve kardeşler olarak 27 yıldır bu işi yapıyoruz. Ekmek paramızı çocuklarımızın rızkını buradan karşılıyoruz. Tehlikeli bir iş olmasına rağmen 50 derece sıcak altında, 50 metrede çalışıyoruz. Ege bölgesinde bir çok yerde bu işi yapıyoruz. Bölgede bugüne kadar yaklaşık 100-120 civarında minare ve cami yaptık" dedi.

2 çocuk babası ve Ömer Polat’ın ağabeyi Serdal Polat ise bu işin baba mesleği olduğunu belirterek, "Bu işten aile geçimimizi sağlıyoruz. Çok şükür bu zaman kadar kazasız belasız bu işi yaptık. Çift şerefeli bir minareyi yaklaşık 25 günde bitiriyoruz. Allah ömür verdikçe minare yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:21
  1. Ege
  2. Manisa
  3. Selendi
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