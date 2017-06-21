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Abhazya hükümet binasına silahlı saldırı!

Abhazya’nın başkenti Sohum’da bulunan hükümet binasındaki Gürcistan-Abhazya Savaşının Gazileri Derneği Başkanı Badra Agrba’nın çalışma odasından silah sesleri duyuldu.

21 Haziran 2017 Çarşamba 09:29
Abhazya hükümet binasına silahlı saldırı!

Sohum Emniyet Müdürü Rustam Marholiya'nın olayla ilgili açıklamasına dayandırılan haberde Gürcistan-Abhazya Savaşı'nın gazisi, Abhazya kahramanı Roland Jopua'ın Agrba'nın çalışma odasına girip birkaç kez ateş ettiği belirtildi.

Jopua'nın sarhoş olduğu bilgisini veren Marholiya, çalışma odasının camında üç kurşun deliğinin bulunduğunu belirtti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 09:29
  1. abhazya
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