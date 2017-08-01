Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Abhaz Derneği’nden Başkan Ataç’a ziyaret

Eskişehir Abhaz Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı makamında ziyaret etti.

01 Ağustos 2017 Salı 15:22
Abhaz Derneği’nden Başkan Ataç’a ziyaret

Dernek Başkanı Turgay Tekin, Başkan Ataç’a teşekkür plaketi takdim ederek, kendilerine verdiği destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Gürcistan dışında en büyük Abhaz nüfusunun Türkiye’de yaşadığına dikkat çeken Başkan Ataç ise, “Türkiye’deki Abhazların ataları 19’uncu yüzyılda diğer Çerkes boylarıyla birlikte Ruslar tarafından sürgün edilmiştir. Sizler Eskişehir’e gelerek hem renk, hem de kültür kattınız. Eskişehir’de bu sevgi ortamının oluşmasında Kafkaslar’dan, Balkanlar’dan, Kırım’dan göçen ve burada buluşan; dostluk içinde yaşayan halkların katkıları çok büyüktür” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen ziyaret çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:22
  1. Türkiye
  2. Eskişehir
  3. Kırım
  4. Gürcistan
  5. Ab
  6. Tepebaşı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şıralık spor kompleksi için temel atıldı
    1. Şıralık spor kompleksi için temel atıldı
    2. Zonguldak’ta feci kaza: 3 yaralı
    3. TFF'den Fatih Terim'e her ay 1 milyon..
    4. Kurbanlarını Gazze ve Suriye'de..
    5. Hint askerleri 1 Müslümanı daha katletti
    6. Yunusemre’de kilit parke taşı..
    7. Tunceli'deki operasyonda MKP'nin sözde..
    8. Ambulans yayaya çarptı!
    9. Patlayan kombi paniğe neden oldu
    10. Mavi listedeki terörist öldürüldü
    11. Madagaskar’da zincirleme trafik..
    12. Kaymakam Öztürk, köy ziyaretlerini..
    13. 9 ay boyunca 17 otelde beş kuruş..
    14. Almanlar bu Türk'ü konuşuyor
    15. Volkan patlayınca ortaya çıktı...
    16. Türkiye'den Kudüs çağrısı
    17. Sular altında kalacak... gün verildi..
    18. Sahte estetikçiyle ilgili flaş gelişme!
    19. 30 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı
    20. İstanbul'da FETÖ operasyonu: 42..
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    İsrail, Türkiye'den kum istiyor!
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!