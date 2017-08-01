Abhaz Derneği’nden Başkan Ataç’a ziyaret

Dernek Başkanı Turgay Tekin, Başkan Ataç’a teşekkür plaketi takdim ederek, kendilerine verdiği destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Gürcistan dışında en büyük Abhaz nüfusunun Türkiye’de yaşadığına dikkat çeken Başkan Ataç ise, “Türkiye’deki Abhazların ataları 19’uncu yüzyılda diğer Çerkes boylarıyla birlikte Ruslar tarafından sürgün edilmiştir. Sizler Eskişehir’e gelerek hem renk, hem de kültür kattınız. Eskişehir’de bu sevgi ortamının oluşmasında Kafkaslar’dan, Balkanlar’dan, Kırım’dan göçen ve burada buluşan; dostluk içinde yaşayan halkların katkıları çok büyüktür” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen ziyaret çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.