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ABD'yi zora sokacak görüntüler!

ABD, inkar etmesine rağmen terör örgütüne yardımları Ekim 2014'ten itibaren açıktan yapmaya başladı.

ABD'yi zora sokacak görüntüler!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 15:41
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Suriye PKK'sı PYD'ye silah verdiğini kabul etmemesine rağmen terör örgütünün işgal ettiği Kuzey Suriye topraklarına yaptığı silah ve mühimmat sevkiyatı gün gün kayıt altına alındı.

SEVKİYAT 20 EKİM 2014

Suriye'de PKK'ya ilk silah yardımını Almanya ile birlikte yapan ABD, daha önce gayriresmi şekilde gönderdiği silah sandıklarını resmi olarak ilk kez 20 Ekim 2014 günü Ayn el Arap'a (Kobani) havadan bıraktı. Suriye'de DEAŞ'la savaş bahanesiyle uluslararası meşruiyet kazandırılan PKK, ABD'nin kurduğu DEAŞ karşıtı askeri koalisyon kapsamında birçok kez silah ve mühimmatlardan yararlandırıldı. 10 Aralık 2014 günü Almanya da PKK'ya yüklü miktarda silah yardımı yaptı.

TOPLAMDA YÜZLERCE TON

2015 yılında ABD'nin PKK'ya en büyük sevkiyatı 12 Kasım 2015 günü gerçekleşti. Sadece 2015'in kasım ayında 50 tondan fazla cephane, terör örgütüne teslim edildi. 2016 yılına gelindiğinde ABD'nin PKK'ya yaptığı sevkiyat miktarı gözle görülür şekilde arttı. 8 Nisan, 8 Kasım, 13 ve 27 Aralık'ta son yılların en büyük kargoları Haseke ve Ayn el Arap kentlerine gönderildi. Uçak, helikopter ve TIR'larla taşınan mühimmatın özellikle bu ay içindeki miktarı 75 tona ulaştı. PKK'ya verilen silahlar arasında kaleşnikof ve M-16 piyade tüfekleri, roket atarlar, anti tank ve anti personel mayınları, kornet füzeleri ile milyonlarca mermi ve el bombası bulunuyor.

DÜNYA KAMUOYU YANILTILDI

ABD bu malzemeleri, tepkilerden korunmak için PKK'ya kurdurduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismindeki yapılanma vasıtasıyla terör örgütüne iletiyor. Ancak SDG'nin yönetimi ve militanlarının yüzde 80'inden fazlası PKK'lı teröristlerden oluşuyor. Bu gerçeğe rağmen ABD, silah ve mühimmat yardımının 'Suriyeli ılımlı muhaliflere' yapıldığını söyleyerek dünya kamuoyunu defaatle yanılttı.

O SİLAHLAR TÜRKİYE'YE GİRDİ

ABD'nin PKK'ya gönderdiği silahların önemli bir kısmı, asker, polis ve sivilleri öldürmede kullanmak için Türkiye'ye kaçırıldı. Nusaybin ve Suruç yolu kullanılarak cephaneler Türkiye'ye sokuldu. Suriye sınırına yakın ilçeler başta olmak üzere Diyarbakır'ın Sur ilçesi de adeta silah deposuna dönüştü. Ele geçirilen tonlarca silahın seri numarası silinmemiş olanlarının izini süren güvenlik güçleri, tüm izlerin 'ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon'a gittiğini tespit etti. Öte yandan silahların çoğunda PKK'nın Suriye'de kullandığı isimlerden biri olan YPG'nin arması bulunduğu da belirlendi.

Kaynak: Yenişafak

 
EtiketlerabdrakkasuriyepkkDÜNYA Haberleri
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Ananızmıverdibukadar silahıyalancı adiler

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İsmail

O uçaklar nereden kalktı, incirlik mi, derhal kapatılmalı...

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