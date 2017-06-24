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Kuzey Kore'den yeni füze

ABD, Kuzey Kore'nin ABD'ye ulaşabilecek kapasitede yeni bir balistik füze motoru geliştirme çalışması yaptığını açıkladı.

24 Haziran 2017 Cumartesi 05:01
Kuzey Kore'den yeni füze

Açıklama, Washington ile Pyongyang arasındaki, Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme programıyla ilgili gerilimin yükseldiği bir süreçte geldi.

ABD'de Donald Trump yönetimi, konuyu hükümet gündeminin en üst sıralarına yerleştirmiş durumda.

Uluslararası çaptaki tepkilere karşın Kuzey Kore, kıtalararası nükleer başlıklı füze geliştirme amacıyla füze denemelerine devam ediyor.

ÜRETİLECEK FÜZE ABD'YE ULAŞMA KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, bazı haber ajanslarına konuşan ve isim vermeyen ABD'li yetkililer, son motor denemesinin Perşembe günü yapıldığını ve bunun, ABD'ye ulaşabilecek kıtalararası balistik füze motorunun üretiminin bir aşaması olabileceğini belirtti.

HALİHAZIRDA GÜNEY KORE VE JAPONYA'YI RAHATLIKLA VURABİLİR

Kuzey Kore'nin hâlihazırda üretebildiği füzeler, ABD'nin askeri gücünün de bulunduğu Güney Kore ve Japonya'ya ulaşma kapasitesine sahip. Ancak Kuzey Kore'nin, ABD'ye ulaşabilen füze geliştirmede ne aşamada olduğu bilinmiyor.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 05:01
  1. kuzey kore
  2. ABD
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