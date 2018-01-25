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''ABD'yi Trump değil,3 Türkiye düşmanı general yönetiyor''

Kemal Öztürk, Amerika'nın önde gelen gazetecilerinden Stephen Kinzer'in, ABD'yi askerlerin yönettiğini iddia ettiği yazısını anlattı.

25 Ocak 2018 Perşembe 07:14
''ABD'yi Trump değil,3 Türkiye düşmanı general yönetiyor''

CNNTürk'te yayınlanan 'Türkiye'nin gündemi' programında konuşan Kemal Öztürk, Stephen Kinzer'in yazısında 'ABD'yi yöneten 3 General'i açıkladığını söyledi.

"AMERİKA'YI 3 GENERAL YÖNETİYOR"

Öztürk, "Bir kaç ay önce Amerika'nın çok önemli bir gazetecisi olan Stephen Kinzer bir yazı yazdı. ABD'nin bir cunta tarafından yönetildiğini iddia etti ve 3 generalden bahsetti. Bunlardan biri Savunma Bakanı James Mattis, diğeri Trump'ın güvenlik danışmanı, üçüncüsü ise Beyaz Saray'ın Genel Sekreteri." ifadeleri kullandı.

Gazeteci Kinzer'in iddialarına devam eden Öztürk, "Üçü de general. Üçü de Irak savaşında bulunmuş, üçü de 1 Mart tezkeresinin acısını içinde hisseden generraller. 3'ü de Türkiye karşıtı" dedi.

"KESİNLİKLE ASKERLER YÖNETİYOR"

Öztürk, "Pentagon kesinlikle Trump'a bir adım attırmıyor. Çünkü koltuğu sallantıda. Pentagon dışında da Trump'ın bir destekleyeni kalmadığı için istediğini yaptırıyor. Gazeteci Kinzer'in ağzıyla konuşuyorum, 'ABD'yi kesinlike askerler yönetiyor. Ufak da bir cunta yönetiyor.'" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 07:14
  1. Kemal Öztürk
  2. Donald Trump
  3. ABD
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