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ABD'yi sarsan yazı: ABD kaybetti, İran kazandı!

The New York Times, ABD'nin 14 yıl önce Saddam Hüseyin'i devirip, 'yüzü batıya dönük' bir Orta Doğu yaratmak için işgal ettiği Irak'a hakim olmayı başaran tarafın İran olduğunu belirterek, 'ABD ülkeyi kendisine teslim ettikten sonra İran, Irak'a hükmediyor' diye yazdı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:41
ABD'yi sarsan yazı: ABD kaybetti, İran kazandı!

NYT, ABD'nin 14 yıl önce işgal ettiği ve bu amaç uğruna 4 bin 500 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği, 1 trilyon dolardan fazla paranın harcandığı Irak'ta İran'ın, ‘bağımlı bir devlet yaratma şansı' gördüğünü savundu.

Gazete analizinde şu ifadelere yer verdi:

"Eğer bu savaş başarılı olursa, Irak bir daha asla tehdit oluşturmayacaktı. Ve bölgede İran etkisini yaymak için bir sıçrama tahtası görevini görecekti.

"Bu mücadelede İran kazandı, ABD kaybetti."

​Geçen 3 sene boyunca Amerikalıların Irak'ta DEAŞ'le savaşa odaklandığını hatırlatan NYT, 5 binden fazla askerin ülkeye dönerek örgütü Musul'dan temizlemek için yardım ettiğini belirtti:

"Fakat İran hiçbir zaman görevini unutmadı: Irak'ın askeri olarak bir daha kendisini asla tehlikeye atamayacak şekilde komşusuna hakim olmak ve Tahran'dan Akdeniz'e koridoru etkili bir biçimde kontrol etmek için (Irak'ı) kullanmak."

Irak'ın, İran'ın ‘genişleme projesinin' sadece bir kısmını oluşturduğunu savunan NYT, Lübnan, Suriye, Yemen, Afganistan ve bölge boyunca etkisini genişletmek için sert ve yumuşak güç kullandığını dile getirdi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:41
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