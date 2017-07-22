Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'yi panik sardı! Kuzey Kore'ye karşı harekete geçildi

ABD'nin Hawaii eyaletinde, Kuzey Kore'nin düzenleyebileceği muhtemel bir nükleer saldırıya karşı kamu eğitimi kampanyası başlatıldı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:57
ABD'yi panik sardı! Kuzey Kore'ye karşı harekete geçildi

Hawaii Acil Durum Yönetimi Ajansı Başkanı Vern Miyagi yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'den gelecek olası bir nükleer saldırı karşısında neler yapılacağıyla ilgili bir eğitim kampanyası başlatıldığını duyurdu.

"ÜLKEMİZE ULAŞABİLİR"

Kuzey Kore'nin atacağı bir füzenin 12 ila 20 dakikada Hawaii'ye ulaşabileceğine işaret eden Miyagi, "Halk arasında gereksiz bir strese neden olmak istemiyoruz, fakat böyle bir riske karşı hazırlıklı olmalıyız. Kuzey Kore yönetiminin asıl niyetini ya da kapasitesini bilmiyoruz, ancak Kuzey Kore'nin ülkemize kadar ulaşabilecek balistik füze geliştirmek için çalıştığını biliyoruz. Böyle bir durum karşısında, halkımızın neler yapması gerektiğini bilmesi lazım" dedi.

SİREN ÇALINACAK

Hawaii'de kasımdan itibaren her ayın ilk iş gününde tatbikat amacıyla "saldırı uyarısı" sireninin çalınacağı belirtildi.

BİLGİLER DİJİTAL ORTAMLARDA PAYLAŞILACAK

Kampanya kapsamında, olası bir nükleer saldırı durumunda nelerin yapılması gerektiğinin ve sirenlerin ne anlama geldiğinin anlatıldığı broşürlerin dağıtılacağı, televizyon, radyo ve internetten bununla ilgili bilgilerin paylaşılacağı kaydedildi.

KUZEY KORE KITALARARASI BALİSTİK FÜZE FIRLATMIŞTI

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da 4 Temmuz'da yer alan haberde, ülkenin başarılı şekilde uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesi yaptığı belirtilmişti. Haberde, fırlatılan Hwasong-14 füzesinin 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaştığı ve 39 dakika havada kaldığı iddia edilmişti.

Amerikalı uzman ve yetkililer denemenin "başarılı bir kıtalararası füze denemesi olduğunu" doğrulamıştı.

ABD, Japonya ve Güney Kore, söz konusu denemenin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırmıştı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:57
  1. abd
  2. Güney Kore
  3. japonya
  4. Kuzey Kore
  5. hawaii
  6. bmgk
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'yi panik sardı! Hemen harekete geçtiler
    1. ABD'yi panik sardı! Hemen harekete..
    2. Aşırı sıcaklar nedeniyle 'hayalet..
    3. Üniversite Seçimi Neden Önemli
    4. Sürücüler dikkat! 1.2 milyon ehliyete..
    5. İyice cılkı çıktı! Bu kez iki sevgili...
    6. Hangi Bölümler İş Ararken Avantajlı
    7. Başbakan Yıldırım depremin bilançosunu..
    8. Hem Devlet Hemde Vakıf Olsun..
    9. O ülkede talimatı verdi: Vurun!
    10. Son anketten çıkan çarpıcı sonuç!
    11. Bu pazar seçim olsa... İşte son..
    12. Meslek Seçiminin İlk Adımı
    13. 15 Temmuz'dan Fransızlar'ın haberi..
    14. Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    15. Süleyman Soylu Orgeneral'i de alıp..
    16. Cuma namazında hep birlikte istiklal..
    17. Beşiktaş, Avrupa kulüplerini solladı
    18. Rus bakan alay etti: Trump ve Putin..
    19. Bakan açıkladı! Hepsi yıkılmalı...
    20. Bahçeli'deki değişim dikkatlerden..
    Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı
    Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    Irak'tan haddini aşan Türkiye açıklaması!
    Irak'tan haddini aşan Türkiye açıklaması!
    Vali kraliçeye dokundu! Ortalık karıştı
    Vali kraliçeye dokundu! Ortalık karıştı