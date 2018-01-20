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'ABD’yi niye mahkemeye vermiyoruz?'

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak bugün kaleme aldığı ''Hint keneviri, ya da yeşil hazine'' başlıklı yazısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:48
'ABD’yi niye mahkemeye vermiyoruz?'

Bugün, İstanbul’da Aynın Üniversitesinde “Sanayi Keneviri Forumu” var ve bu akşam da biz Akit TV’de saat 21.00’de Derin Gerçekler’de bu konuyu konuşuyoruz.

Esrar! Sırlar demek. Bana kalırsa esrar uyuşturucu kataloğunda yer almalı, tıpkı GAT gibi.. Bakın GAT esrardan daha hafif bir uyuşturucu. GAT kullanan biri bisiklete biner gider.. Ama GAT kontrolden çıkınca Yemen’i bitirdi. Uyuşturucu kullanımı bugün % 80’ler seviyesinde. İmam bile GAT kullanmaya başladı. GAT’tan esrara, esrardan eroine geçmek mümkün. Bu arada bunun tersi de mümkün. Bana kalırsa sigara/tütün, “ot” dedikleri enfiye, tütünün başka kullanım türevi olan nargile de aynı kategoride değerlendirilmeli.

Aslında şeker de zehir! En tatlı zehir şeker olmalı. Şeker sigaradan daha az zararlı değil!

Bu işin suyu çıktı. Tiner de uyuşturucu, bir takım solventler de. Bali denen yapıştırıcı buna basit bir örnek.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 13:48
  1. Abdurrahman Dilipak
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