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Milli sistem ABD'nin füzelerini çöpe çevirdi

Terör örgütü PYD/YPG Afrin'de ABD'nin verdiği silahları kullanırken, Türkiye de kendi tanklarını yerli ve milli Akkor sistemiyle korumaya aldı.

23 Ocak 2018 Salı 07:36
Milli sistem ABD'nin füzelerini çöpe çevirdi

Terör örgütü PYD/YPG Afrin'de anti tanksavar ve karadan havaya fırlatılarak uçak ve helikopter düşürebilen Manpads'ları kullanıyor.

TANKLARI KORUYAN SİSTEM

Türkiye ise tankları yerli ve milli Akkor sistemiyle korumaya almış durumda. Örgütün elindeki silahları değerlendiren Ankara, harekata katılacak M60-T ve Leopard tanklarını yerli ve milli tank koruma sistemi Akkor ile donattı. Akkor, 360 derece tam koruma sağlayarak, ister yakından isterse uzaktan atılabilecek her türlü füzeyi havada imha ederek etkisiz hale getirecek.

ÖNCEDEN FARK EDİLECEK

Asıl adı Aktif Koruma Sistemi olan Akkor, Aselsan tarafından yerli ve milli çalışmalar sonucu üretildi. Tank ve diğer zırhlı araçlarda da kullanılabilen Akkor, tanklara monte edilerek, güçlü radar ve sensörleriyle 360 derece tam koruma sağlıyor. Uzaktan atılan güdümlü tanksavar füzelerinin yanı sıra, yakın mesafeden atılan füze ve roketleri de anında fark ederek, havada imha ediyor. Afrin harekâtı sırasında ister uzak ister yakın mesafeden atılabilecek bir tank, Akkor'un güçlü reaksiyon gösterme kabiliyetiyle anında havada algılanacak ve hemen sistemin algoritma özelliği devreye girecek. Böylece füzenin hızı, geliş yönü gibi tüm özellikleri tespit edilerek, gelen füzenin en uygun mesafede imha edilmesi için gerekli hesaplama yapılacak. Akkor, sistemi, kar, yağmur, toz, çamur demeden zorlu koşullarda etkin koruma sağlıyor.

HAVADA İMHA EDİLİYOR

Saniyeler içinde gerçekleşen bu işlemlerin ardından tank füzesi belirlenen mesafeye kadar geldikten sonra, Akkor'un kendi akıllı mühimmatı ateşlenecek. Mühimmattaki akıllı tapa, karşıdan atılan füzeye en yakın olduğu anda kendini patlatacak. Böylece tanka atılan füze de havada patlayacak.(Sabah)

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 07:36
  1. ABD
  2. füze
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