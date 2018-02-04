ABD'yi çıldırtacak yorum: Rusya ABD'den...

Rus Sputnik haber ajansının aktardığına göre Paul Scharre, "Rusya, birkaç silah türünde ABD'yi geride bırakıyor. Moskova, uzun menzilli yüksek hassasiyetli atım potansiyelini mükemmelleştirmek ve hava savunma sistemlerini, elektronik harp araçlarını ve yöntemlerini modernize etmek için ABD'ye kıyasla daha fazla kaynak aktarıyor" dedi.

ABD'nin stratejik esnekliğe sahip olmadığı ve zamanında tahmin yapamadığı için Rusya'nın gerisinde olduğunu kaydeden Scharre, ABD'deki bürokrasinin yeni silah geliştirme çalışmalarını onlarca yıl erteleyebileceğinin altını çizdi.

Scharre, ABD'nin mevcut meydan okumalara karşı koyması için 'hırslı projelerden' vazgeçmesi ve askeri araştırmalara yönelik finansman yapısını değiştirmesi gerektiğini de ifade etti.