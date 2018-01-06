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ABD'yi bomba kasırgası vurdu!

Bir haftadır ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınasından havacılık da olumsuz etkilenirken, 5 bin sefer iptal edildi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 02:48
ABD'yi bomba kasırgası vurdu!

ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olmaya devam eden Bomb cyclone yani "Bomba kasırgası" olarak tanımlanan kar fırtınası, tipi, soğuk hava New York'ta acil durum ilan edilmesine neden oldu.

Habertürk'ün haberine göre okullar ve devlet dairelerinin kapatıldığı, halka zorunlu olmadıkları sürece dışarı çıkılmaması uyarısı yapılan şehirde ulaşım da durdu. 1 haftadır bölgeyi etkisi altına alan kasırgadan dolayı çok sayıda uçuş da iptal edildi.

Havacılık yetkilileri 5 binden fazla seferin iptal edildiğini belirtirken New York'un iki büyük havalimanında da faaliyet geçici olarak kar nedeniyle durdu.

Singapur Hava Yolları'na ait SQ26 kuyruk numaralı dünyanın en büyük uçağı Airbus A380 jumbo jet de kötü hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşadı.

John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı (JFK) istikametine gitmekte olan dev uçak mecburen 128 km kuzeydeki Stewart'a indi. 325 yolcusuyla birlikte karla kaplı piste teker koyan uçaktaki yolcuların boşaltılması havalimanındaki ekipman yetersizliği nedeniyle sorun oldu.

3596 metrelik pist, iki katlı dev Airbus A380 için yeterli gelse de yolcuların uçaktan inişi için kullanılacak merdivenler uçağın kapı yüksekliğine yetişemedi. 29 milyon yolcuyu ağırlayan JFK Havalimanı'nın aksine Stewart geçen yıl sadece 137 bin yolcu tarafından kullanıldı.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 02:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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