ABD’ye yüzyılın tokadı

Sadece 9 ülkenin ABD’nin kararına destek çıktığı tarihi oylamayı Akit’e değerlendiren uzmanlar, “Amerikan rüyası 128 ülkenin attığı sille ile artık sona ermiştir. Bu oylama Amerika açısından adeta bir Karlofça hükmündedir. ABD bu saatten sonra ne yaparsa yapsın artık ‘hasta adamdır’ Bu oylamanın neticesi bir sonuç değil bir fırsattır” dedi.



YENİ ‘HASTA ADAM’ AMERİKA



USTAD Başkanı Ahmet Akgül, oylamanın gerek BM, gerekse de dünya için tarihi bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: “Bu oylamadan çıkan sonuç, bir nevi ‘küresel jandarmalığı’ üstlenmiş Amerika’nın tüm tehditlerine rağmen ortaya çıkması açısından da çok önemli. Amerikan rüyası 128 ülkenin attığı sille ile artık sona ermiştir. Bir bakıma bu oylama ABD açısından, bir Karlofça hükmündedir. ABD bu saatten sonra ne yaparsa yapsın artık ‘hasta adamdır’. Buradan Türkiye şu sonucu çıkarmalı, bu oylamanın neticesi bir sonuç değil bir fırsattır. Küresel emperyalizme karşı dik duran oy kullanabilen tüm ülkelerden, gelecekte daha özel manada bir vahdet oluşturabilecek ülkeleri bir araya getirip sürekliliğini sağlamak elzem. Türkiye lider ülke olarak, hem İslâm ülkeleriyle hem de iyi bir partner olabilecek diğer birtakım devletlerle ilişkisini devam ettirebilir ve bu küresel hegemonyanın kırılmasına sebeb olabilir.”



‘YANLIŞ YAPIYORSUN’ MESAJI



Prof. Dr. Mehmet Akif Okur da, BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamanın Filistin’le ilgili yapılan diğer görüşmelerden daha farklı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Trump’ın aldığı hukuksuz karar sebebiyle ABD, İsrail’in yerine adeta kendisini, kendisinin kararını oylattı genel kurula. Tabii, bu karar vicdanları çok rahatsız eden, hukuksuz bir karardı. Bu nedenle ABD çok büyük bir güç kapasitesine sahip olmasına ve üyeleri en üst perdeden tehdit etmesine rağmen oylamada alınan kararın önüne geçemedi. Ve BM Genel Kurulu, çok ciddi bir çoğunlukla Trump’ın aldığı kararın yanlış olduğunu, bunun iptal edilmesi gerektiğini ve Kudüs’ün işgal altında olduğunu vurgulayan bir karar aldı. Yanlışı yapan ülke ABD bile olsa birçok ülke ‘yanlış yapıyorsun’ deme cesaretini gösterdi. Bu durum ABD için ciddi bir diplomatik başarısızlıktır.”



FİLİSTİNLİLER MÜTEŞEKKİR



Türkiye’nin Kudüs konusunda hassasiyetle davrandığına dikkat çeken Filistin Dostluk Derneği Başkanı Hazem Antar ise, şunları dile getirdi: “Bu kararla Amerika’ya yüzyılın tokadı vuruldu denilebilir. Ve bu tokat Türkiye öncülüğünde vuruldu. Ben özellikle Filistin sokaklarını takip ediyorum. Bütün Filistin Türkiye’ye müteşekkir bu konuda. Şu ifadeyi çok defa duydum: ‘Sultan Erdoğan geri geldi’, ‘Türkiye’nin yeni Sultanı’. Hakikaten Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile Filistin sorununun çözülebileceğine inanıyoruz.”

Dünyanın yüzde 82’si evet dedi



ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına BM Genel Kurulu oylamasında karşı çıkan 128 ülkenin toplam nüfusu, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 82’sini oluşturuyor. ABD yönetiminin tüm tehditlerine rağmen BM’deki oylamada karşı cephesinde yer alan ülkelerin nüfusu, devletlerin sayısına kıyaslandığı çok daha ağırlıklı bir durum oluşturuyor.



ABD’ye destek yüzde 5



ABD’nin kararına karşı çıkan, BM kararının kabul edilmesine “evet” diyen 128 ülkenin toplam nüfusu yaklaşık 6 milyar 187 milyonu buluyor. Bu rakam, yeryüzündeki toplam 7,5 milyarlık nüfusun yüzde 82,5’ini oluşturuyor. Trump’la birlikte hareket ederek karara ret oyu veren 8 ülkenin ve ABD’nin yaklaşık toplam 380 milyonluk nüfusunun dünya nüfusuna oranı ise sadece yüzde 5,1’i buluyor.



ORTADAKİLER DE KÜÇÜK ÜLKE



BM Genel Kurulu’ndaki oylamaya katılmamayı tercih eden ve toplam 290 milyon civarında nüfusa sahip 21 ülkenin dünya nüfusu içindeki payı yüzde 3,8’e denk geliyor.

Oylamada çekimser kalan 35 ülke ise yaklaşık 650 milyon insanlar dünya nüfusunun yüzde 8,6’sını barındırıyor.



Bu tabloya göre yeryüzündeki her 10 kişiden en az 8’i, ABD’nin Ortadoğu’da barış umutlarına kökten darbe vuran kararının karşısında yer alıyor.



BURAK BATTAL / İSTANBUL