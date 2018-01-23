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ABD'ye yalvardılar! 'Türk jetlerini durdurun'

Washington Post gazetesi, terör örgütü PYD'nin Afrin'deki sözde eş başkanı Hevi Mustafa'ya Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili makale yazdırdı.

23 Ocak 2018 Salı 12:17
ABD'ye yalvardılar! 'Türk jetlerini durdurun'

FETÖ liderine tam sayfa makale yazdıran ABD'nin Washington Post gazetesi, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı sonrası harekete geçti. Afrin'deki terör yönetiminin sözde eş başkanı Hevi Mustafa'ya makale yazdıran gazete teröristlerin yalan yanlış ifadelerini yayınlayarak bir skandala imza attı.

ABD'YE ÇAĞRI! TÜRK UÇAKLARINI DURDURUN

Makalede Türkiye'nin operasyonunu karalamaya çalışan terör örgütü yöneticisi ABD'den uçuşa yasak bölge talebinde bulundu.

PYD'li Hevi Mustafa makalenin sonunda, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin kuzeyindeki PYD'lilerin Suriye savaş uçakları tarafından bombalanmasını önleyen bir anlaşma yaptığını anımsatarak, benzer bir "uçuşa yasak bölgeyi" Afrin'de de uygulama sokma çağrısı yaptı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 12:17
  1. Hevi Mustafa
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