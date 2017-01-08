ABD'ye ültimatom:Casusluk faaliyetlerini açıkla!

ABD, ısrarla Rusya'yı Cumhuriyetçi Donald Trump'ın zaferle ayrıldığı başkanlık seçimine siber saldırılarla müdahale etmekle suçlarken benzer ithamlardan nasibini alan Çin'den manidar bir hatırlatma geldi.



Washington Times, çarşamba günü yayınladığı bir Haberinde Çin Savunma Bakanlığı'na bağlı 4PLA biriminin başkent Pekin'deki Jintang ve Seasons otellerini siber casusluk faaliyetleri için kullandığını iddia etti. Washington Times, söz konusu haberine bir istihbarat dosyasını kaynak gösterdi ama otellerin neden ve nasıl kullanıldığına dair 'bilgi' vermedi.



‘ÇİN ORDUSU SİBER SALDIRI FAALİYETLERİNE HİÇBİR ZAMAN DESTEK VERMEDİ'



Gazetenin iddiasını kesin bir dille reddeden Çin Savunma Bakanlığı da "Çin ordusu siber saldırı faaliyetlerine hiçbir zaman destek vermedi. Suçlamaların hiçbir dayanağı yok, hepsi Çin'i karalama girişiminden ibaret" açıklaması yaptı.



SNOWDEN, PRİZMA ADI VERİLEN VE VATANDAŞLARIN GİZLİCE İZLENDİĞİ SİSTEMİ İFŞA ETMİŞTİ



Washington'ın buna bir son vermesini isteyen Savunma Bakanlığı, ABD'yi Çin'i suçlamak yerine kendi Prizma programı konusunda yalnızca Çin'e değil uluslararası topluma açıklamada bulunması gerektiğini hatırlattı. Eski ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) çalışanı Edward Snowden, Prizma adı verilen ve vatandaşların gizlice izlendiği sistemi ifşa etmişti.

