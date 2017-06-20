ABD'ye teslim etmişlerdi.. O isim öldü...

Warmbier'in ailesi, ET Cincinnati Tıp Merkezi Üniversitesinde yaptığı açıklamada, oğullarının Kuzey Kore'de korkunç işkenceler gördüğünü, bu sonucun kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'de 15 yıl ağır çalıştırılma ve hapis cezasına çarptırılan ABD'li Wambier, 17 aydan daha uzun süren mahkumiyet süresinin ardından 14 Haziran'da Ohio eyaletindeki evine koma halindeyken dönmüştü.

Eve gelmeden önce sağlık kontrolü yapılan Warmbier'e doktorlar ciddi beyin hasarı teşhisi koymuşlardı.

Kuzey Kore daha önce Wambier'in botulizm hastalığına yakalandığını belirtmiş, Wambier'in ailesi ise oğullarına uyku ilacı verildiğini ve bir daha uyanamadığı iddia etmişti.

Kuzey Kore, daha önce Warmbier'in 'insani nedenlerle' serbest bırakıldığını açıklamıştı.