Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'ye tarihi şok!

ABD'de dış ticaret açığı, geçen yılın aralık ayında 53,1 milyar dolara çıkarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

06 Şubat 2018 Salı 20:38
ABD'ye tarihi şok!

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı, 2017'nin aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarak 53,1 milyar dolara yükseldi.

2008’den bu yana en yüksek ticaret açığı olarak kayıtlara geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi 52 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Ticaret açığının aralıkta son 9 yılın en yüksek seviyesine yükselmesinde, ithalatın yüzde 2,5 artarak 256,5 milyar dolara çıkması belirleyici oldu. Ülkenin ihracatı, aynı dönemde önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak 203,4 milyar dolara yükselmesine karşın açığın büyümesine engel olamadı.

Bu arada, geçen yılın kasım ayına ait dış ticaret açığı verisi, 50,5 milyar dolardan 50,4 milyar dolara revize edildi.

Açık, Trump’ın ilk yılında rekor kırdı

Veriler ayrıca, yıllık dış ticaret açığının 2017’de toplam 566 milyar dolara ulaşarak 2008’den bu yana en yüksek seviyesine yükseldiğini gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın küçültmeyi taahhüt ettiği ticaret açığının, ilk başkanlık yılında 9 senenin rekorunu kırması, Beyaz Saray’ın korumacı ticaret politikalarının işe yaramadığı şeklinde değerlendirildi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 20:38
  1. ABD
  2. Donald Trump

YORUM YAZ

  • HamidoHamido1 sa önce
    Drambb.trunmp gavuru pkk köpeklerin ede kendiaskerine verdi maaşı VERSEYDİ ozaman açık iki katına çıkacaktı desene
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

7 KHK TBMM'den geçti
  1. 7 KHK TBMM'den geçti
  2. İran'dan skandal Afrin kampanyası
  3. "2025 yılına kadar 6 ülke AB'ye..
  4. Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: ABD'nin..
  5. Maç öncesi Şenol ve Ümit Özat...
  6. Avrupa borsaları sert düşüşle bitirdi
  7. Mevlût Çavuşoğlu, Timmermans'la görüştü
  8. Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
  9. Depremin ardından dehşet verici..
  10. Terör örgütüne bir darbe de Tunceli'de..
  11. Potada rakiplerimiz belli oldu
  12. AB'den Türkiye açıklaması: Varna'da...
  13. Çavuşoğlu'ndan AB ile sürpriz görüşme
  14. ABD'ye tarihi şok!
  15. Tayvan depremle sarsıldı
  16. Assange'dan 'yalan haber' açıklaması
  17. Yunanistan'dan DHKP-C kararı!
  18. En güzel dua nasıl edilir?
  19. Topuk çatlakları ölümcül bir..
  20. Guatemala'da sıra dışı uygulama!..
Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
Erdoğan talimatı verdi: Türk ifadesi kaldırılıyor
Erdoğan talimatı verdi: Türk ifadesi kaldırılıyor
Afrin planı deşifre oldu!
Afrin planı deşifre oldu!