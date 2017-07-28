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ABD'ye şok haber! Rusya dediğini yaptı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'’ye Moskova'daki diplomatik personel sayısını azaltılması ve bazı mülklerin kullanılmaması yönündeki talebini iletti.

28 Temmuz 2017 Cuma 12:31
ABD'ye şok haber! Rusya dediğini yaptı

ABD'nin yaptırım girişimlerinin devam etmesi üzerine Washington'a yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki diplomatik temsilciliklerin ABD Büyükelçiliği tarafından kullanılmasını askıya aldı. Moskova, ABD'den Rusya'daki diplomat sayısını 455'e düşürmesini de istedi.

KRİZ DERİNLEŞİYOR

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, ABD Kongresi'nin, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların bu hafta içinde Senato'dan geçebilmesini sağlayacak ve Başkan Donald Trump'ın Kongre'den izin almadan yaptırımları gevşetmesine imkan tanımayacak tasarı üzerinde uzlaşma sağlaması üzerine bir açıklama yayımlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminden Rusya genelindeki ABD'li diplomatların sayısının 455'e düşürülmesini istedi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 12:31
  1. Rusya Dışişleri Bakanlığı
  2. Rusya
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