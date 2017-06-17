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ABD'ye seslendi: Burnunuzu ülkeme sokmayın!

ABD başkan yardımcısı Mike Pence'nin Venezuela demokrasisi hakkında yaptığı konuşma üzerine Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro ABD’ye seslendi, “Burnunuzu Venezuela'ya sokmayın” dedi

17 Haziran 2017 Cumartesi 07:06
ABD'ye seslendi: Burnunuzu ülkeme sokmayın!

Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro ABD’ye seslendi, “Burnunuzu Venezuelaya sokmayın” dedi.

Başkan Maduro, Miami'deki bir toplantıda Venezuela demokrasisini sorgulayan ABD başkan yardımcısı Pence'nin Venezuela'yla ilgili açıklamalarını kınadı. Venezuela’nın, Latin Amerika’daki egemen gücünü geri isteyen ABD emperyalizminin temel hedefi olduğunu dile getiren Maduro, "Ona diyorum ki Venezuela'ya burnunuzu sokmayın. Venezuela'da bir (dış) müdahale olmayacak. Venezuela'ya barış, diyalog ve kurucu meclis geliyor.” dedi.

2 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan 4 Nisan’dan beri ülkede süren ABD destekli sağ şiddet eylemlerinde 2 kişi daha hayatını kaybetti. Zulia’daki protestolar esnasında, göstericiler tarafından alıkonulmak istenen bir ilaç kamyonu, kaçmak için hızlandığı sırada göstericilere çarptı. Olayda 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Luis Vera Sulbarán yaşamını yitirdi. Olayın ardından göstericiler kamyonu ateşe verdi.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 07:06
  1. Burnunuzu ülkeme sokmayın
  2. ABD başkan yardımcısı Mike Pence
  3. Venezuela
  4. ABD
  • SedatSedat16 sa önce
    Latinlerin bile onuru var. araplarda malum.
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