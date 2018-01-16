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ABD'ye sert tepki: Ülkenin bölünmesine yol açar

Suriyeli Muhaliflerin Başmüzakerecisi Nasr Hariri: ABD'nin sınır gücü planı, Suriye'de parçalanmanın kapılarını açar.

16 Ocak 2018 Salı 15:22
ABD'ye sert tepki: Ülkenin bölünmesine yol açar

Suriyeli muhaliflerin başmüzakerecisi Nasr Hariri, ABD'nin sınırdaki PKK ordusu hazırlığına ilişkin "ABD'nin sınır gücü planı, Suriye'de parçalanmanın kapılarını açar" açıklamasını yaptı.

ABD öncülüğündeki koalisyon, PKK/PYD'li teröristlerden oluşan 30 bin kişilik yeni bir sınır ordusu kurulacağını ve bu gücün Türkiye ile Irak'la olan sınırları kontrol edeceğini açıklamıştı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Ryan Dillon, yaptığı açıklamada, "Koalisyon yeni 'Suriye Sınır Güvenlik Gücü' kurmak üzere (PYD/PKK'nın paravanı) Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) ile ortak çalışmaktadır.” dedi.

230 kişinin eğitildiğini aktaran Dillon, söz konusu gücün sayısının 30 bini bulacağını bildirdi.

Söz konusu güce katılanların yaşadıkları yerlere yakın bölgelerde görev alacağını kaydeden Dillon, "Kuvvetin etnik bileşimi görev yaptıkları yerlere göre değişiklik gösterecektir. Kuzey Suriye’de daha çok Kürtler görev alacakken, Fırat Vadisi ve Irak sınırı boyunca güneye doğru ise daha çok Araplar görev alacak.” diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 15:22
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