Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şili ABD'ye rest çekti: Kabul etmiyoruz

Şili Dışişleri Bakanı Munoz, ABD'nin 'Pyongyang ile ilişkilerinizi kesin' talebini kabul etmediklerini açıkladı.

18 Ağustos 2017 Cuma 08:13
Şili ABD'ye rest çekti: Kabul etmiyoruz

Güney Amerika ülkesi Şili'nin Dışişleri Bakanı Heraldo Munoz, hükümetin ABD'nin "Kuzey Kore ile ilişkilerinizi kesin" talebini kabul etmediğini bildirdi.

Munoz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ülkeye yaptığı ziyaret sırasında dile getirdiği, "Kuzey Kore ile tüm diplomatik ve ticari ilişkilerinizi kesin" talebini reddettiklerini belirtti.

İLİŞKİLERİ SÜRDÜRECEĞİZ

Ülkesinin böyle bir girişimde bulunmaya niyeti olmadığını ifade eden Munoz, "ABD'nin isteğine saygı duyuyoruz ancak Şili ilişkilerini sürdürecektir." dedi.

Şili'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Kuzey Kore'ye yönelik tüm yaptırımlara katı biçimde uyduğunu vurgulayan Munoz, iki ülke arasındaki ilişkilerin zaten çok yakın olmadığını dile getirdi.

Şili'nin ve Kuzey Kore'nin başkentlerinde karşılıklı iki ülkenin büyükelçilikleri bulunmazken Şili'nin Pekin Büyükelçiliği, Santiago ile Pyongyang arasındaki diplomatik ilişkileri yürütüyor.

İki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin 27 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Bu miktarın 25 milyon dolarını Şili'nin Kuzey Kore'den ithalatının oluşturduğu kaydediliyor.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 08:13
  1. abd
  2. şili
  3. rest
  4. Şili Dışişleri Bakanı Heraldo Munoz
  5. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ilçe ayakta! Vatandaş sabaha kadar uyumadı
    1. O ilçe ayakta! Vatandaş sabaha kadar..
    2. Sol kafa hiç değişmedi
    3. İsrail Kudüs’ü Yahudileştiriyor
    4. ABD başkonsolosu yine fitne peşinde
    5. Merkel’i ciddiye almıyoruz
    6. Esed’in yıktığı cami mankenlere plato..
    7. Ha halka ateş açmışsın, ha darbeye..
    8. L’exorsizm ve Demonizm!
    9. Adres değişti! Kılıçdaroğlu bu kez de...
    10. Sakarya'da facia: Çok sayıda ölü ve..
    11. İran ve Rusya ile ortak operasyon!
    12. ABD'ye resti çektiler! Kabul etmiyoruz
    13. FETÖ'nün komedyeni de itirafçı oldu
    14. 'Kanserden korunmak için ev yoğurdu..
    15. İspanya'da yeni terör saldırısı..
    16. Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik..
    17. Mısır'da Karadavi'nin çocuklarının mal..
    18. Son nefesinde katilini söyledi
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. Karıncalar canlı canlı solucanı yedi!
    "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak istiyor"... Nuh Albayrak'tan dikkat çeken yazı
    "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak istiyor"... Nuh Albayrak'tan dikkat çeken yazı
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    Meral Akşener, o isimlere teklif götürdü
    Meral Akşener, o isimlere teklif götürdü