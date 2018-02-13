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ABD'ye resti çekti: Asla kabul etmiyoruz

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ortadoğu görüşmelerinde ABD’nin arabuluculuk rolünü artık kabul etmediklerini söyledi.

13 Şubat 2018 Salı 09:05
ABD'ye resti çekti: Asla kabul etmiyoruz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başkent Moskova’da yaptığı görüşmede, Ortadoğu’ya ilişkin sorunların çözümünde çok taraflı arabuluculuk görüşmelerine karşı olmadıklarını açıkladı.

Söz konusu müzakerelerin, İran’a ilişkin anlaşmada olduğu gibi dört veya daha fazladan ülkeden oluşan bir yapıda olabileceğine işaret eden Abbas, “ABD’nin eylemleri nedeniyle gelinen noktada, artık onlarla arabuluculuk statüsünde iş birliği yapmayı reddediyoruz. Uluslararası bir toplantı olması halinde, ABD’nin tek başına değil, farklı arabuluculardan birisi olmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Putin ise Filistin halkını daima desteklediklerini vurgulayarak, mevcut durumun herkesin görmek istediği noktadan çok uzakta olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

Putin, Abbas ile gerçekleştirdiği toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Trump ile telefonda konuştuklarını ve Filistin-İsrail krizinin çözümünü ele aldıklarını aktarmıştı.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 09:05
  1. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  3. Moskova

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