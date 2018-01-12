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ABD'ye rest çektiler: İstemiyoruz

General Kamar Cavid Bajva, ''ABD yönetiminin Pakistan'ı hedef alan açıklamaları tüm Pakistan halkında ihanete uğramış hissi uyandırdı'' dedi.

12 Ocak 2018 Cuma 20:39
ABD'ye rest çektiler: İstemiyoruz

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Kamar Cavid Bajva, ''ABD yönetiminin Pakistan'ı hedef alan açıklamaları tüm Pakistan halkında ihanete uğramış hissi uyandırdı'' dedi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, General Bajva ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Orgeneral Joseph Votel telefonda görüşerek, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri ele aldı.

"ABD'DEN PARA YARDIMI İSTEMİYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'ı hedef alan açıklamasının ardından iki ülke arasındaki ilk resmi temas olan görüşmede Bajva, Pakistan'ın terörle mücadelede kararlı olduğu mesajını verdi.

Görüşmede Bajva, ABD'nin, geçen hafta Pakistan'a yapacağı 900 milyon dolarlık askeri yardımları askıya alma kararına değinerek, "Biz bu yardımların yeniden gözden geçirilmesini istemiyoruz, sadece teröre karşı mücadelede verdiğimiz katkıların onurlu bir şekilde kabul görmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"PAKİSTAN HALKINDA İHANETE UĞRANMIŞ HİSSİ UYANDIRDI"

İki ülke arasındaki uzun yıllardır devam eden iş birliğine vurgu yapan Bajva, "ABD yönetiminin Pakistan'ı hedef alan açıklamaları tüm Pakistan halkında ihanete uğramış hissi uyandırdı." şeklinde konuştu.

"BİZ TERÖRLE MÜCADELEYE ABD YARDIMI OLMADAN DA DEVAM EDECEĞİZ"

Bajva, Pakistan'ın teröre karşı mücadelesine devam edeceğinin altını çizerek, "Pakistan terörle mücadelesine, ABD yardımı olmadan da devam edecek." dedi.

ABD TARAFI: PAKİSTAN'LA ARAMIZDAKİ GERGİNLİK GEÇİCİ

Görüşmede, Votel'in, ABD'nin Pakistan'a yapacağı ancak askıya aldığı askeri yardımlara ilişkin Bajva'ya bilgi verdiği bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin, Pakistan'ın terörle mücadelesine verdiği öneme dikkati çeken Votel'in görüşmede ayrıca ABD ile Pakistan arasındaki gerginliğin geçici olacağını ümit ettiğine ilişkin sözlerine yer verildi.

PAKİSTAN ABD GERGİNLİĞİ

Trump, 1 Ocak'ta Twitter hesabından, ABD'nin son 15 yılda Pakistan'a 33 milyar dolar yardım yaptığını belirterek, "Onlar ise liderlerimizin aptal olduğunu düşünerek bize yalanlar ve hilekarlıktan başka bir şey vermediler. Afganistan'da peşinde olduğumuz teröristlere güvenli bölge sağlıyorlar. Artık yok." paylaşımında bulunmuştu.

ABD Başkanı'nın suçlamalarının asılsız olduğunu dile getiren Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf, "Ülkemizin itibarını daha fazla pazarlık konusu yapmayacağız." diyerek Trump'ın suçlamalarına tepki göstermişti.

Trump yönetimi, ocak ayı başında Pakistan'a yapacağı 900 milyon dolardan fazla askeri yardımı, İslamabad yönetiminin "Afgan Talibanı ve Hakkani grubuna yönelik gerekli adımları atıncaya kadar" askıya aldığını açıklamıştı.

AA

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 20:39
  1. Pakistan
  2. ABD
  3. Donald Trump
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