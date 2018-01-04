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ABD'ye rest çekerek Kütahya'ya geldiler

Pakistanlı bir şirkete, fabrika kurması için Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde arazi tahsisi yapıldı.

04 Ocak 2018 Perşembe 22:51
ABD'ye rest çekerek Kütahya'ya geldiler

Tavşanlı OSB'de ilaç fabrikası kurulması için tahsis edilen araziyle ilgili hazırlanan protokol, Kaymakam Yüksel Kara ile şirket yetkilisi Riaz Ahmed arasında imzalandı.

Kaymakam Kara, yaptığı açıklamada, Tavşanlı OSB'ye yerli ve yabancı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Pakistanlı ilaç üreticisi şirketin, Türkiye'deki araştırmaları sonucunda Kütahya'ya yatırım yapma kararı aldığını belirten Kara, şöyle konuştu:

"Pakistanlı Segnen şirketi geçen yıl ilçemize gelerek incelemelerde bulunmuştu. Çalışmalarını tamamladılar ve burada fabrika kurmaya karar verdiler. Biz de kendilerine ilçemizdeki OSB'nin 2. etabında fabrika kurulması için 26 bin 500 metrekarelik alan tahsis ettik. İlk etapta yaklaşık 20 milyon liralık yatırım yapılacak. Bu yatırımın farklı yabancı yatırımcıları da ilçemize çekeceğine inanıyorum."

AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu da kurulacak fabrikanın istihdama da büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek teknoloji yöntemleri kullanılarak üretecekleri ilaçları Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine sevk edecekler. İlk etapta 50 kişiye iş imkanı sağlayacak olan firma ürün çeşitliliği ve kapasitesinin artmasıyla istihdam ve yatırım miktarlarını artırmayı hedefliyor. Bu ay sonuna doğru ikinci bir Pakistanlı ilaç firması olan MAC& RAİNS'inin de bölgemize gelmesini bekliyoruz. Aynı sektörde farklı üreticilerin bölgemizde üretim yapmaları hem ilimiz hem ülkemiz açısından büyük ekonomik yararlar sağlayacaktır."

Şirket yetkilisi Pakistanlı iş adamı Riaz Ahmed ise Türkiye'nin dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden birisi olması nedeniyle Türkiye'de yatırım kararı aldıklarını dile getirdi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 22:51
  1. Pakistan
  2. Riaz Ahmed
  3. Ortadoğu
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