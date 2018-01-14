ABD'ye rağmen o kente turist yağdı

ABD’nin terör iddiasıyla gidilmemesi uyarısında bulunduğu şehirler arasında yer alan Şanlıurfa, 2017 yılında tarihinin en yüksek turist sayısını yakaladı. Şanlıurfa’da sorumluluk alanını genişleten Büyükşehir Belediyesi, tarihi alanların güvenliğini üstlendi. Dünyanın en büyük nekropol alanında çalışmalarını tamamlayarak Kale Eteği’nin ardından Kızılkoyunu da turizme kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında 1 milyonun üzerinde turistin Şanlıurfa’ya gelmesini hedefliyor.

Son yıllarda gerek tarihi alanlardaki restorasyon çalışmaları gerekse Kale Eteği ve Kızılkoyun gibi turizm projeleri ile ön plana çıkan Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında 1 milyonun üzerinde turisti Şanlıurfa’da buluşturmayı amaçlıyor. 2017 yılında 850 bin sayısı ile Şanlıurfa tarihinin en yüksek turist yoğunluğunu yaşayan Şanlıurfa’nın bu alanda hak ettiği yere gelebilmesi için tanıtıma da ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de tamamladığı Kızılkoyun Projesini turizme kazandırıyor.

TARİHİ ALANLAR EMİN ELLERDE

Yapımı tamamlanan projelerin ardından sorumluluk alanı genişleyen Büyükşehir Belediyesi, bu alanların güvenliğinden de sorumlu olacak. Kızılkoyun’daki güvenlik çalışmalarını inceleyerek bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Tarih bilincinde olan ve şehrini seven Büyükşehir kadroları olarak bu alanlarımızın güvenlik sorumluluğunu da almış durumdayız" dedi.

PROJELER HAYATA GEÇİRİLİYOR

Şanlıurfa turizminin hak ettiği yere gelebilmesi için projeleri birer birer hayata kazandırdıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, "Müzelerimizin yer aldığı Halepli Bahçe, Kızılkoyun ve Kale Eteğindeki tüm tarihi varlıklar gün ışığına çıkarılmış oldu. Bu projelerin turizme açılması anlamında güvenlik çok çok önemli. Tarihi alanlarımızın tamamı güvenlik kameralarıyla merkezden izleniyor ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın güvenlik elemanları tarafından güvenlikleri sağlanıyor. Burası Şanlıurfa’nın kalbi, bunun farkındayız. Dolayısıyla sorumluluk alanımızı genişletiyoruz. Bunu bilerek, isteyerek ve bilinçli şekilde yapıyoruz. Çünkü bir insan Şanlıurfa’ya geldiğinde Şanlıurfa’yı bu mekanlarla algılıyor. Bu mekanlarımızdaki nizam, düzen, koruma planı, güvenliği ve verilen hizmetlerin kalitesi Şanlıurfa’nın algısında önemli rol oynuyor" şeklinde konuştu.

TURİZMDE ÇITA YÜKSELDİ

2018’in turizm açısından yepyeni ve başarılı bir yıl olacağının da altını çizen Başkan Çiftçi, "Şanlıurfamız artık turizmde belli bir noktada çıtasını yükseltmeli. 2017’yi değerlendirdiğimizde tarihimizin en yüksek turistini almış durumdayız ve 850 bin turist sayısını aştık. Şimdi 2018’de 1 milyonu aşmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

BAKANDAN MÜJDELİ HABE

Başkan Çiftçi, konuşmasında Şanlıurfa turizmini bambaşka düzeye taşıyacak bir projenin daha müjdesini verdi. Buna göre, Büyükşehir Belediyesi, Kalkınma Bakanlığı ve Eyyübiye Belediyesinin paydaşlığı ile uygulamaya konulacak proje sayesinde Halil-ür Rahman bölgesi Eyyup Peygamber makamına bir turizm aksı ile bağlanacak. Bu projenin de ayrıntılarına yer veren Başkan Çiftçi, "Şimdi yeni bir proje ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Şanlıurfa Valiliğimiz ve Eyyübiye Belediye Başkanlığımızın ortaklaşa yürüttüğü bir turizm yolu devreye girecek.

Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba, milletvekillerimiz ve AK Parti İl Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile Ankara’da bunun değerlendirmesini yaptık. Kalkınma Bakanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Eyyübiye Belediye Başkanlığımız paydaşlığı ile karşılanmak üzere Halil-ür Rahman bölgesini Eyyup Peygamber makamına bir turizm aksı ile bağlayacağız. Eyüp Peygamber makamının etrafındaki boş alanlar da büyükşehir meclisimiz tarafından özel proje alanı olarak planlandı. Mülkiyet konusu da çözüme kavuştu. Orada güzel bir proje yapılıyor. Dolayısıyla iki makamın birbirine bağlanarak yürüme mesafesine geçmesi, yeşil bir alanla bu aksların birbirine bağlanması planlanıyor.

Öte yandan Eyüp Peygamber Caddesinin hemen üst tarafında yeni bir bulvar açarak o caddenin trafik yoğunluğunu kaldırabilecek yeni bir bulvarın açılması Şanlıurfa için hayati derecede önemli olan bir konu. Projeler hazırlandı ve koruma kururlundan geçti. Şimdi buraların kamulaştırma noktasında acele kamulaştırma kararı için konu bakanlar kurulumuza sunuldu. Bakanlar kurulunun vereceği karar neticesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız projenin sahibi olarak bu projeyi başlatacak. Amacımız Şanlıurfa’mıza en iyi şekilde hizmet etmektir" şeklinde konuştu.