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ABD'ye rağmen Katar Emiri'nden kritik görüşme!

Katar Emiri Şeyh Temim, ülkesinin Gazze'nin yeniden imarı ve Filistin halkına yönelik desteğinin devam ettiğini belirtti

08 Şubat 2018 Perşembe 17:43
ABD'ye rağmen Katar Emiri'nden kritik görüşme!

Katar, Gazze'nin yeniden imarı ve Filistin halkına yönelik desteğini yineledi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Emir Eş-Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonla görüştü.

Görüşmede, abluka altındaki Gazze'de yaşanan insani durum ve sağlık merkezlerinin kapanmasına neden olan yakıt sıkıntısına ilişkin bilgi alan Şeyh Temim, Doha yönetiminin, Gazze'nin yeniden imarını kapsayan projeler ile Filistin halkına sağladığı desteğe devam ettiği ayrıca farklı alanlarda gerekli olan yakıt ihtiyacının temini için çalışıldığını aktardı.

Heniyye de görüşmede Katar'a Filistin halkına verdikleri destek ile Gazze halkının çağrılarına karşılık verdikleri için kendisinin ve Gazze halkının teşekkürlerini iletti.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçen ocak ayının sonunda, Heniyye'nin "Özel Düzenlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiği duyurmuştu.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, İsrail'in 2014'teki son saldırılarının ardından bölgenin yeniden imarı ve sağlık merkezlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli yardım ve kalkınma projelerini hayata geçiriyor.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 17:43
  1. Katar
  2. Gazze
  3. Doha
  4. Emir Eş-Şeyh Temim bin Hamed Al Sani

YORUM YAZ

  • Ada-PaAda-Pa1 sa önce
    adamların ülkesine saldırıyolar onlara yardım etmek yerine yakıt ile ev verecklermiş :D ev yapsan ne olur adamların toprğnı işgl ediyolar.
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