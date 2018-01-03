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ABD'ye ortalığı karıştıracak İran önerisi!

Edward Snowden İran’daki gösterileri uzaktan söylemleriyle destekleyen ABD’li politikacılara “Google’a bir telefon açıp göstericilere gerçekten destek olabilir.

03 Ocak 2018 Çarşamba 02:04
ABD'ye ortalığı karıştıracak İran önerisi!

Eski bir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı olan Edward Snowden İran’daki gösterileri uzaktan söylemleriyle destekleyen ABD’li politikacılara, “Eğer ciddiyseniz Google’a bir telefon açıp göstericilere gerçekten destek olabilirsiniz” çağrısı yaptı.

'GERÇEKTEN CİDDİLERSE...'

Snowden Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Birçok ABD’li politikacı İran’daki göstericilere yardım etmek istediğini söylüyor. Şayet ciddilerse Google’a edecekleri bir telefon milyonlarca göstericinin tekrar bağlantı kurmasını ve organize olmasını sağlayabilir” dedi.

İran’da göstericilerin birbirleriyle haberleşmek için yaygın olarak kullandığı mesajlaşma uygulaması Signal Google AppEngine adlı bir cloud platformu kullanıyor ve Google ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar kapsamında bu hizmeti İran vatandaşlarına sağlamıyor.

 

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 02:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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