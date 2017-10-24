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ABD'ye milyarlarca dolara mal oluyor

ABD Mali Sorumluluk Ofisi, İklim değişikliğinin ABD'ye milyarlarca dolara mal olduğunu açıkladı.

24 Ekim 2017 Salı 18:50
ABD'ye milyarlarca dolara mal oluyor

Mali Sorumluluk Ofisi, önümüzdeki on yıllarda tahrip edici fırtınalar, orman yangınları, seller ve kuraklıkların önümüzdeki on yıllarda daha sık olması beklenirken, iklim değişikliğinin her yıl ABD'deki vergi mükelleflerine binlerce dolara mal olduğu açıkladı.

Mali Sorumluluk Ofisi'nin hazırladığı rapor, federal hükümetin afet yardım programları ve sel ve ürün sigortasından doğan kayıplardan ötürü son on yılda 350 milyar dolardan fazla para harcadığını ortaya koydu.

Üstelik bu rakam, ülkenin tarihinde en çok maddi hasara mal olan orman yangınları ve üç büyük kasırgadan doğan hasarı içermiyor. Rapor, bu maliyetlerin sadece gelecekte artacağını ve potansiyel olarak 2050 yılında kadar yılda 35 milyar dolar tutan bir bütçeye ulaşacağı bildirildi. 



Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 18:50
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