ABD'ye itaat yoksa silah da yok! Muhaliflerden geri alıyor

ABD’nin öncülük ettiği DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, örgüte karşı mücadele etmeyi reddetmesi nedeniyle ilişkileri kesme kararı aldıkları Şuhuk’la yapılan görüşmenin sonuçlarını açıkladı.

SİLAHLARI GERİ VERECEKLER

Şuhuk yöneticileriyle geçen hafta yaptıkları toplantının ‘samimi’ geçtiğini söyleyen Dillon, örgüte verilen ağır silah ve diğer ekipmanların iadesini konuştuklarını belirtti. Dillon, “Şuhuk, Suriye rejimine karşı çatışmasızlık bölgesinin 55 kilometre içinde operasyon düzenlememeyi de kabul etti” dedi.

Uluslararası koalisyonun örgüte desteğini kestiğini iddia eden Dillon, Şuhuk’un bazı militanlarının ‘farklı gruplarla birlikte DEAŞ'a karşı savaşabileceğini’ de kaydetti.

Dillon ayrıca, “Koalisyon, tüm diğer amaçların üzerinde DEAŞ'ı mağlup etmeyi isteyen Suriye’nin güneyindeki diğer deneyimli grupları eğitmeye, danışmanlık yapmaya, yardım etmeye ve yanında olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Dillon, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD’nin ilk kez Suriye’nin güneyindeki bir muhalif gruba, DEAŞ ile mücadele etmeyi reddettiği iddiasıyla desteğini kestiğini aktarmıştı.