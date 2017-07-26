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ABD’ye ikinci tehdit

Pyongyang, Kore Savaşı’nın sona ermesinin 64. yıldönümü arifesinde ABD'ye ani bir önleyici saldırı yapma tehdidinde bulundu.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 23:02
ABD’ye ikinci tehdit

Kore Merkez Telgraf Ajansı'nın bildirdiğine göre Kore Savaşı'nın sona ermesinin 64. yıldönümü arifesinde Pyongyang'da resmi bir tören düzenlendi.

Törene katılan Kuzey Kore Savunma Bakanı Pak Yong-Sik, burada yaptığı konuşmada, "Eğer düşmanlar, Kuzey Kore'nin stratejik konumunu dikkate almadan varoluşları için tehlike arz eden önleyici nükleer saldırı teorisine dayanmaya devam edecek olurlarsa, ülkemizin yenilmez devrimci ordusu herhangi bir uyarıda bulunmadan Amerikan imparatorluğunun kalbine en kapsamlı önleyici nükleer darbesini indirecek, dünyada ABD denen topraktan tek bir iz dahi bırakmayacak ve anavatanın tarihi birleşme davasını sonuçlandıracak" dedi.

Koreli bakan, Kuzey Kore'nin askeri gücünün büyümesinden korkan ABD'nin Pyongyang'a önleyici nükleer saldırı yapmayı planladıklarını da öne sürdü.

SAVAŞ HALİNDELER

Kuzey Kore ve ABD, aralarında barış anlaşması imzalanmadığı, ateşkes anlaşmasının ise ABD ile Güney Kore'nin askeri hazırlıkları nedeniyle geçersiz sayıldığı için resmi olarak savaş halinde bulunuyor.

Kuzey Koreliler, 64 yıl önce sona eren Kore Savaşı'nda ABD'ye karşı zafer kazandıklarını kabul ediyor ve ateşkesin sağlandığı 27 Temmuz tarihini ‘barış günü' olarak kutluyor.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 23:02
  1. kim jong un
  2. kore abd
  3. kuzey kore abd
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Kabak tadi verdiniz be..vuracaksaniz vurun..oldurecekseniz oldurun..her gun el ense cekip duruyorsunuz ,hirlayip duruyorsunuz..isiracaksaniz isirin,kundeye getireceksiniz getirin,seyirciyi biktirmayin kardesim..
  • e.t.e.t.1 sa önce
    daha var 2020 mayis ayinda, can korkusu yüzünden firlatacak atomu
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