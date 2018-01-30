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ABD medyası şaşkın: Canlı bombalarla müttefikiz!

Afrin’de YPG'li kadın canlı bomba kendini havaya uçurdu. Mehmetçik’in önceden fark ettiği saldırıda can kaybı yaşanmadı. New York Times gazetesi saldırı için ''ABD’yi intihar bombacılarıyla müttefik haline getiren garip bir durum'' yorumunu yaptı. Amerikan gazetesi şaşırmış gibi görünse de PKK uzaun zamandır DEAŞ gibi terör saldırılarında sık sık canlı bomba kullanıyor.

30 Ocak 2018 Salı 08:17
ABD medyası şaşkın: Canlı bombalarla müttefikiz!

ABD’de yayımlanan New York Times gazetesi, terör örgütü PKK’nın Afrin’de gerçekleştirdiği intihar saldırısına ilişkin dikkat çeken bir yorum yaptı. New York Times’ın yorumunda, Afrin’de teröristlerce Türk tankının yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısının ABD’yi ‘intihar bombacılarıyla’ ittifakta bulunmak gibi saçma bir konuma soktuğu yorumunda bulundu.

DEAŞ TAKTİĞİNİ UYGULADI

Afrin’de teröristlere yönelik Zeytin Dalı harekatı devam ederken Al Hammam Köyü’nde, terör örgütü DEAŞ taktiği kullanan PKK/PYD’li bir terörist, canlı bomba saldırısı girişiminde bulundu. Tankların yanında kendisini patlatmak isteyen canlı bomba, askerler tarafından fark edildi. Asker ateş açtı, ‘Avesta Khabur’ kod adını kullanan kadın terörist kendisini patlattı. Terör saldırısında askerlerden yaralanan olmadı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 08:17
  1. ABD
  2. New York Times
  3. Afrin
  4. canlı bomba
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