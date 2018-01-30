ABD medyası şaşkın: Canlı bombalarla müttefikiz!

ABD’de yayımlanan New York Times gazetesi, terör örgütü PKK’nın Afrin’de gerçekleştirdiği intihar saldırısına ilişkin dikkat çeken bir yorum yaptı. New York Times’ın yorumunda, Afrin’de teröristlerce Türk tankının yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısının ABD’yi ‘intihar bombacılarıyla’ ittifakta bulunmak gibi saçma bir konuma soktuğu yorumunda bulundu.

DEAŞ TAKTİĞİNİ UYGULADI

Afrin’de teröristlere yönelik Zeytin Dalı harekatı devam ederken Al Hammam Köyü’nde, terör örgütü DEAŞ taktiği kullanan PKK/PYD’li bir terörist, canlı bomba saldırısı girişiminde bulundu. Tankların yanında kendisini patlatmak isteyen canlı bomba, askerler tarafından fark edildi. Asker ateş açtı, ‘Avesta Khabur’ kod adını kullanan kadın terörist kendisini patlattı. Terör saldırısında askerlerden yaralanan olmadı.