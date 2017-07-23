''ABD'ye hiç gitmeyeceğim, zaten dandik bir yer''
Filipinler devlet başkanı Duterte ilgi çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.23 Temmuz 2017 Pazar 18:03
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucuyla mücadelede yöntemlerini beğenmeyen ABD’li senatörlere yanıt verdi.
Duterte, kendisinin ABD’ye alınmaması gerektiğine ilişkin açıklamalara karşılık,“Görev sürem boyunca ya da sonrasında ABD’ye gideceğim bir zaman gelmeyecek” dedi. Kendisinin ABD’ye gitmek isteyeceğini düşünenlere şaşırdığını belirten Duterte, “ABD’yi zaten gördüm, dandik bir yer” diye de ekledi.