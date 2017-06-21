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''ABD’ye güvenmenin bedeli ağır olacak''

​​​​​​​ABD’nin eski Suriye büyükelçisi Robert Ford Suriye ve Irak’ta ABD’nin taşeronluğuna soyunan PKK/PYD’nin ağır bir bedel ödeyeceğini yazdı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 18:46
''ABD’ye güvenmenin bedeli ağır olacak''

ABD’nin Suriye’deki son Büyükelçisi Robert Ford, ülkenin kuzeyinde Pentagon’la ortaklık kuran PKK/PYD’nin sonunda zararlı çıkacağını ve bedel ödeyeceğini söyledi.

Londra merkezli Eşark El Evsat gazetesine konuşan Ford, “PYD, Washington’a güvendikleri için ağır bedel ödeyecek.

Pentagon onları Suriye rejimi ve Türkiye’ye karşı savunmayacak” dedi. ABD’nin tıpkı 1983’te Beyrut’tan kaçtığı gibi Suriye’den de çekileceğini belirten Ford, Pentagon’un Suriye’de bağımsız bir Kürt devletini desteklemeyeceğini kaydetti.

 
Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 18:46
  1. Pentagon
  2. abd
  3. deaş
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 8 sa önce
    Doğru Söylemiş.
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