ABD'ye gönderilen Gülen dosyaları mahkemeye ulaştırılmamış

Bu haber 1.320 kez okundu

Adalet Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin girişimlerine rağmen ABD, Fetullah Gülen'in iadesi ve geçici tutuklama talebine ilişkin adım atmadı.

Gülen'e ilişkin ABD'ye gönderilen 4 ayrı iade dosyası ve 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili geçici tutuklama talebinin, ABD Adalet Bakanlığınca ilgili mahkemelere henüz iletilmediği ortaya çıktı.

Bakanlık yetkilileri, ABD Adalet Bakanlığına gönderilen iade ve geçici tutuklama taleplerine ilişkin kararların yerel mahkemelerce verileceğine, dosyaların söz konusu mahkemelere henüz gönderilmediğine dikkati çekti.

ABD ile iade trafiği

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Fetullah Gülen'in ABD'den iadesiyle ilgili süreç başlatılmış, Adalet Bakanlığı 19 Temmuz 2016'da ABD’ye Gülen hakkında 4 ayrı iade dosyası göndermişti. 10 Eylül 2016'da ise FETÖ elebaşı Gülen'in 15 Temmuz darbe teşebbüsü nedeniyle geçici tutuklama talebi de ABD Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

ABD Adalet Bakanlığından 22-23 Ağustos 2016'da Ankara'ya bir heyet gelmiş, Adalet Bakanlığı yetkilileri iade dosyasıyla ilgili ayrıntıları ve mevcut delilleri heyete anlatmıştı.

Daha sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki bir heyet de 27 Ekim 2016'da ABD’ye gitmiş, Bozdağ, ABD'li mevkidaşı Loretta Lynch ile Washington’da bir araya gelmişti.

Bozdağ görüşmelerde, Gülen'in darbe teşebbüsünün emrini verdiğini belirtmiş, iade ve geçici tutuklama talepleri konusunda Türkiye'nin hassasiyetini dile getirmişti.

Kaynak: AA