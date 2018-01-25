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ABD'ye ekonomik darbe

Majör para birimleri karşısında 3 yılın dip seviyesine gerileyen dolar, İngiltere'de düşen siyasi tansiyon ve Brexit'e ilişkin kaygıların zayıflamasıyla güçlenen sterline destek oldu.

25 Ocak 2018 Perşembe 15:54
ABD'ye ekonomik darbe

Hafta başında 5.26'dan işlem gören sterlin, Türk Lirası karşısında bugün 5.3624'e kadar yükselerek rekor kırdı. İngiliz para birimi, dolar karşısında da 1.4329 ile Haziran 2016'daki Brexit referandumundan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Dolar endeksi, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün yaptığı, "Zayıf dolar ticaret ve fırsatlar açısından iyi haber" şeklindeki açıklaması sonrası, bugün, 3 yılın dip seviyesi olan 88,62 seviyesine kadar geriledi.

Bu gelişme ile euro/dolar paritesi 1.2460 ile 3 yılın zirvesine çıktı.

Sterlin kuru saat 13:20'de 5.3390 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda dolar/TL yatay hareketle 3.7415 ve euro/TL yüzde 0,25 yükselişle 4.6500'den işlem gördü.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 15:54
  1. İngiliz para birimi
  2. DOLAR
  3. ABD
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