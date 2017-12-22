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ABD'ye çok sert tepki!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Filistin açıklaması geldi. Macron, ''Fransa, Filistin Devleti'ni baskı altında olmadan doğru zamanda tanıyacak" dedi.

22 Aralık 2017 Cuma 13:41
ABD'ye çok sert tepki!

Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Hiçbir ABD planını kabul etmeyeceğiz. ABD artık Ortadoğu'da arabulucu değil. Kendilerini diskalifiye ettiler" dedi.

Macron da Fransa’nın Filistin’i baskı altında değil, doğru zamanda devlet olarak tanıyacağını söyledi.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke çekimser kalırken 21 ülke de oylamaya katılmamıştı.

ABD ve İsrail'in yanı sıra Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau tasarıya karşı oy kullanmıştı.

Bunun yanı sıra Avustralya, Antigua-Barbuda, Arjantin, Bahama Adaları, Benin, Butan, Bosna Hersek, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Dominikler, Ekvator Ginesi, Fiji, Haiti, Jamaika, Letonya, Lesoto, Kamerun, Kolombiya, Kiribati, Malavi, Macaristan, Meksika, Panama, Paraguay, Filipinler, Polonya, Romanya, Ruanda, Solomon Adaları, Güney Sudan, Trinidad Tobago, Tuvalu, Uganda ve Vanuatu ise oylamada çekimser kalmıştı.

Oylama öncesinde kendi kararına karşı çıkanları tehdit eden Trump için bu sonucun utanç verici olduğu yorumları dünya basınında yapılmıştı.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 13:41
  1. Fransa
  2. ABD
  3. İsrail
  4. Emmanuel Macron
  5. Avustralya
  6. Antigua-Barbuda
  7. Arjantin
  8. Bahama Adaları
  9. Benin
  10. Butan
  11. Bosna Hersek
  12. Kanada
  13. Hırvatistan
  14. Çekya
  15. Dominikler
  16. Ekvator Ginesi
  17. Fiji
  18. Haiti
  19. Jamaika
  20. Letonya
  21. Lesoto
  22. Kamerun
  23. Kolombiya
  24. Kiribati
  25. Malavi
  26. Macaristan
  27. Meksika
  28. Panama
  29. Paraguay
  30. Filipinler
  31. Polonya
  32. Romanya
  33. Ruanda
  34. Solomon Adaları
  35. Güney Sudan
  36. Trinidad Tobago
  37. Tuvalu
  38. Uganda
  39. Vanuatu
  40. Guatemala
  41. Honduras
  42. Marshall Adaları
  43. Mikronezya
  44. Nauru
  45. Togo
  46. Palau
  47. Donald Trump
  • DinçerDinçer1 gün önce
    Doğru zaman biz abdyi ortadoğudan defettiğimiz zaman
  • HaticeHatice1 gün önce
    Başlamışken kıbrısı da tanısınlar
  • MuratMurat1 gün önce
    BURDA TAVIR ISRAILE KARSI DEGIL FILISTIN YANLISI HIC DEGIL SADECE TRUMP A DERS VERMEYE CALISAN AVRUPA VAR INGILTERENIN PESINE TAKILIP AMA BURDA ACI OLAN TURKIYEDE INGILTERENIN KUYRUGUNA TAKILDI VE OSMANLIYI YILAN GUC ILE ITTIFAK ICINDE
  • OSMANLIOSMANLI1 gün önce
    Dogru zaman...!!Fransa Ortadoğuda ingilizlerle aynı oranda söz sahibi olduğunda Filistini tanır...yani araplara ABDyi atın veverin petrollerin kontrolűnű bana ben tanırım filistini diyor ..!!!
  • SahipSahip1 gün önce
    Doğru zaman ne ya.
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