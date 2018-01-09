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ABD'ye büyük şok! İnfilak etti

SpaceX şirketinin Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatmayı planladığı istihbarat uydusu fırlatmadan kısa bir süre sonra infilak etti.

09 Ocak 2018 Salı 11:46
ABD'ye büyük şok! İnfilak etti

ABD istihbaratının, ünlü girişimci Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu SpaceX şirketiyle birlikte uzaya gönderdiği istihbarat uydusunun fırlatmadan sonra infilak ettiği belirtildi.

HAVADA İNFİLAK ETTİ

NBC'nin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Pazar günü Florida'dan fırlatılan gizli istihbarat uydusu, yörüngeye ulaşamadı. Falcon 9 roketten ayrılmakta başarısız olduğu düşünülen uydunun, parçalara ayrıldığı ya da denize düştüğü değerlendiriliyor.

Kimliğini açıklamayan bir ABD'li yetkili, uydu projesinin tamamen kayıp haline dönüştüğünü söyledi.

Northrop Grumman şirketinin inşa ettiği multi milyarlık uyduya Zuma ismi verilmiş ve uydunun fırlatılması için SpaceX'in Falcon 9 roketi kullanılmıştı.

Roket, Florida Cape Canaveral Üssü'nde, yorumcunun "Üç, iki, bir, ateşle ve kalkış" anonsuyla havalanmıştı.

Falcon 9, daha önce Mayıs 2017'de ilk kez ABD ordusu için kullanılmıştı.

Elon Musk'tan ABD adına gizli görev!

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 11:46
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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