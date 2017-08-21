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ABD ordusu büyük şok! 10 asker kayboldu

ABD'ye ait John McCain adlı destroyer, Singapur açıklarında Liberya bandıralı bir petrol tankeri ile çarpıştı. Olay sonrası 10 ABD askerinin kaybolduğu öğrenildi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 08:38
ABD ordusu büyük şok! 10 asker kayboldu

ABD Donanması, Singapur'un doğusunda yaşanan kazada 10 denizcinin kaybolduğunu, 5 ABD'li denizcinin de yaralandığını duyurdu. USS John McCain gemisinin iskele tarafında hasar olduğu ancak geminin Singapur'daki limana kendi imkanlarıyla ilerlemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Ticari petrol gemisindeki hasarın büyüklüğü ya da mürettebatının durumu hakkındaki bilgiler ise netleşmedi.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

ABD'ye ait askeri helikopterlerin yanısıra Singapur donanması arama kurtarma çalışmaları yapıyor. Malezya da arama kurtarma çalışmaları için 2 donanma gemisini gönderdi. Singapurlu yetkililer kazanın ardından denize petrol sızıntısı olmadığını açıklandı. Savaş gemisine babasının ve kendisinin ismi verilen ABD'li Cumhuriyetçi Senatör John McCain de Twitter'dan açıklama yaptı.

Eşiyle birlikte kayıp denizciler için dua ettiklerini söyleyen McCain "Cindy ve ben, USS John McCain gemisindeki Amerikalı denizciler için dua ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları için müteşşekiriz" dedi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 08:38
  1. abd
  2. ABD donanması
  3. Libya
  • Önce Vatan Önce Vatan 1 sa önce
    ALLAHIN SOPASI YOK. ALLAHIM HEPSİNİ HELAK EYLEYARDIM VE YATAKLIK YAPAN BİR AVUÇ TOPRAK İÇİNKAN DÖKENLERİDECEHENNEMİNDEN ÇIKARMA. AMİN
  • Çok iyi olmuş...Çok iyi olmuş...1 sa önce
    Gebersinler...
  • ihsanihsan1 sa önce
    sayısı artar inşallah abd liler geberir gider onlar mazlumları öldürüyo
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