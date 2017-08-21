ABD ordusu büyük şok! 10 asker kayboldu

ABD Donanması, Singapur'un doğusunda yaşanan kazada 10 denizcinin kaybolduğunu, 5 ABD'li denizcinin de yaralandığını duyurdu. USS John McCain gemisinin iskele tarafında hasar olduğu ancak geminin Singapur'daki limana kendi imkanlarıyla ilerlemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Ticari petrol gemisindeki hasarın büyüklüğü ya da mürettebatının durumu hakkındaki bilgiler ise netleşmedi.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

ABD'ye ait askeri helikopterlerin yanısıra Singapur donanması arama kurtarma çalışmaları yapıyor. Malezya da arama kurtarma çalışmaları için 2 donanma gemisini gönderdi. Singapurlu yetkililer kazanın ardından denize petrol sızıntısı olmadığını açıklandı. Savaş gemisine babasının ve kendisinin ismi verilen ABD'li Cumhuriyetçi Senatör John McCain de Twitter'dan açıklama yaptı.

Eşiyle birlikte kayıp denizciler için dua ettiklerini söyleyen McCain "Cindy ve ben, USS John McCain gemisindeki Amerikalı denizciler için dua ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları için müteşşekiriz" dedi.