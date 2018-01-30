''ABD'ye bu topraklar mezar olacak''

ABD devlet başkanı Donald Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada Afganistan'daki bir dizi ölümcül saldırı sonrası Taliban ile barış görüşmeleri fikrini tamamen reddettiğini ifade etti. Bu açıklama Amerika'nın en uzun harici savaşına yakın zamanda siyasi bir son gelmeyeceğini deklare etmiş oldu.

TRUMP: BARIŞ OLMAYACAK

Donald Trump yaptığı açıklamada herhangi bir siyasi çözüm görüşmesinin olmayacağını ve Afganistan'da Taliban'ın askeri olarak bitireceklerini öne sürdü. Trump “Taliban'ın masum insanları öldürdüğünü” ifade ederken “burada konuşma olmayacak” açıklamasında bulundu. 20 Ocak’ta Kabil'de bir otele düzenlenen saldırıda en az 4 Amerikan vatandaşı öldürülmüştü. Donald Trump'ın bu açıklamasına Taliban'dan yanıt gecikmedi.

Grubun resmi internet sitesinde, Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid imzasını taşıyan yazıda Trump’ın açıklamasına ciddi karşılıklar yer aldı.

Açıklama şu ifadelerle başladı: “ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün Taliban ile barış görüşmeleri düzenleme niyetinin olmadığını açıklayarak savaş çığırtkanı yüzünü ifşa etti.”

TALİBAN: SİZİ GÜLLERLE KARŞILAMAYACAĞIZ

Taliban tarafından bugün yayınlanan açıklamada 6 ayrı başlıkta Trump’ın söz konusu açıklamasına karşılık verildi. Taliban'ın açıklamasındaki başlıklar şu şekilde:

"1-Her zaman belirttiğimiz gibi savaş ve barış konusundaki gerçek otorite Kabil rejiminde değil Amerikalı işgalcilerde. Trump tarafından yapılan son açıklama bunu güneşten daha aydınlık hale getirdi.

2-Amerikalı işgalciler ve onların destekçileri, gerçek stratejileri savaş ve işgalin devamı iken barışı sadece bir söylem olarak kullanıyor. Trump açıkça herhangi bir barış düşüncesine yahut bir mutabakata varmayı reddetti.

3-Trump ve müttefikleri barışı reddettiğinden dolayı savaşın ve dökülen kanın tüm sorumluluğu onlara düşüyor. Zira onlar sadece işgalleri ile süregelen savaşın kıvılcımını yakmakla kalmadı, aynı zamanda olası herhangi bir barış ve mutabakatı da geri çevirdiler.

4-İslam Emirliği Afgan milleti için barış içindebir yaşamı en büyük hedefi olarak görüyor ve mevcut cihadı işgali sona erdirme amacıyla sürdürüyor. Düşmanlarımızın her resmi hüviyetle sadece savaşı benimsemesine rağmen biz inanıyoruz ki milletimizin dirençli mücadelesi ve derin sabrı nihai olarak işgalcileri gerçekleri kabul etmeye zorlayacak ve onları müzakere ve akıl-mantık masasına getirecek.

5-Donald Trump ve onun savaş çığırtkanı destekçileri anlamalı ki her fiil eşit ve karşıt bir reaksiyonu beraberinde getirir. Eğer siz savaşta ayak direrseniz, mücahit milletimiz sizi güllerle karşılamayacak. Milletimiz kibirli işgalcilerin aklını başına getirmekle dolu uzun ve zengin bir tarihe sahip. Savaş sadece reaksiyoner cihadi dalgaları daha şiddetli yapacak ve Amerikan birliklerinin insani ve iktisadi kayıplarını kat be kat artıracak.

6-Trump haberdar olmalı ki bu maddi bir üstünlük savaşı değildir, aksine hak ve batıl arasında, özgürlük savaşçılarının işgalcilere karşı savaşıdır. Biz kesinlikle muzaffer olacağız zira bizim amacımız meşrudur. Ve inşallah, her şeye gücü yeten Allah'ın yardımıyla Afganistan bir başka imparatorluk için daha mezarlık haline gelecektir."

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