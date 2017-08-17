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Afganistan'da 1 ABD askeri öldürüldü

Afganistan'ın doğusunda,NATO bünyesinde görev yapan 1 ABD askerinin öldürüldüğü bildirildi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 13:30
Afganistan'da 1 ABD askeri öldürüldü

Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada, Afgan güvenlik güçleriyle ülkenin doğusunda düzenlenen operasyonda bir ABD askerinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyon sırasında yaralanan ABD ve Afgan askerlerinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, ABD askerinin Nangarhar'ın Açin ilçesindeki operasyonda yaşamını yitirdiğini söyledi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:30
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  4. ABD askeri
  • Gülistan Gülistan 13 dk önce
    Öleceksiniz İnşallah bugün biriniz Yarınhepiniz kuduz köpek gibi gebereceksiniz. minik abd
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