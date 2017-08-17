Afganistan'da 1 ABD askeri öldürüldü
Afganistan'ın doğusunda,NATO bünyesinde görev yapan 1 ABD askerinin öldürüldüğü bildirildi.17 Ağustos 2017 Perşembe 13:30
Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada, Afgan güvenlik güçleriyle ülkenin doğusunda düzenlenen operasyonda bir ABD askerinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Açıklamada, operasyon sırasında yaralanan ABD ve Afgan askerlerinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, ABD askerinin Nangarhar'ın Açin ilçesindeki operasyonda yaşamını yitirdiğini söyledi.