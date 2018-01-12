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ABD'ye anladığı dilden cevap! Türkiye'den misilleme...

Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye seyahat edecek Türk vatandaşlarını bu ülkede yaşanan terör, şiddet olayları ve keyfi tutuklamalar nedeniyle uyardı.

12 Ocak 2018 Cuma 10:52
ABD'ye anladığı dilden cevap! Türkiye'den misilleme...

ABD, dün yaptığı açıklamada yurtdışına seyahat edecek yurttaşlarına, Türkiye’yi, Sudan ve Venezuela gibi güvenlik açısından 3’üncü kategori riskli ülkeler arasında göstermiş ve Türkiye’ye gideceklere “Yeniden düşünün” uyarısını yapmıştı.

ABD'YE MİSİLLEME: TÜRKİYE'DEN SEYAHAT UYARISI

Dışişleri Bakanlığı bugün ABD'ye aynı dille cevap verdi. Bakanlık yayınladığı yazılı mesajda, "ABD'ye seyahat planları gözden geçirilmeli. Terör saldırılarında artış var" ifadelerine yer verdi.

İşte Dışişleri'nden yapılan açıklama:

"ABD'de yaşanan terör saldırıları ve şiddet olaylarında son zamanlarda artış olduğu gözlenmektedir. Bombalı veya silahlı terör eylemlerinin yanısıra, araçların kalabalık üzerine sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırıların, şehir merkezleri ile kültürel etkinlikleri, metro istasyonlarını, kamu binalarını, ibadet yerlerini hatta okul kampüslerini hedef almaya devam etmesi muhtemeldir.

Ohio Üniversite Kampüsünde, Forth Lauderdale-Hollywood Havalimanında, Minnesota'da Dar Al-Farooq Camiinde, Teksas'taki bir kilisede düzenlenen saldırılar, Charlottesville ve New York'ta araçların kalabalığa sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırılar ve son olarak da New York metrosundaki bombalı saldırı, ABD'de yaşanan terörizme ve/veya aşırı sağcı/ırkçı eylemlere örnek teşkil etmektedir.

Ayrıca, resmi görevle ABD'ye seyahat eden kamu görevlisi vatandaşlarımız dahil Türk vatandaşları, muteber olmayan kaynakların ifadelerine dayanılarak keyfi tutuklamalara maruz kalmakta; vatandaşlarımıza yönelik olarak açılan davalarda, FETÖ terör örgütü mensubu ya da sempatizanı tanıkların önceden kurgulanmış asılsız iddialarına ve iftiralarına itimat edilmek suretiyle vatandaşlarımız hakkında adli kararlar verilebilmektedir.

Bu şartlarda, ABD'ye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın seyahat planlarını gözden geçirmelerinde ve seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarında fayda görülmektedir." denildi."

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 10:52
  1. ABD
  2. Dışişleri Bakanlığı
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