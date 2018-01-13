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ABD'ye anladığı dilden cevap

Ankara, ABD’nin Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısına anladığı dilden karşılık verdi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 02:31
ABD'ye anladığı dilden cevap

ABD'nin, "riskli ülkeler" kategorisine aldığı Türkiye'ye gideceklere "Yeniden düşünün" uyarısı yapmasının ardından, Türkiye de aynı adımı attı.

Türkiye'yi, Sudan ve Venezüella gibi güvenlik açısından 3'üncü kategori riskli ülkeler arasında gösteren ABD'ye anladığı dilden karşılık veren Dışişleri, bu ülkeye gidecek Türk vatandaşlarını yaşanan ırkçı eylemlere karşı uyardı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Bombalı veya silahlı terör eylemlerinin yanı sıra, araçların kalabalık üzerine sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırıların, şehir merkezleri ile kültürel etkinlikleri, metro istasyonlarını, kamu binalarını, ibadet yerlerini hatta okul kampuslarını hedef almaya devam etmesi muhtemeldir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ohio Üniversite Kampusu'nda, Forth Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda, Minnesota'da Dar Al-Farooq Camisi'nde, Teksas'taki bir kilisede düzenlenen saldırılarla, Charlottesville ve New York'ta araçların kalabalığa sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırılar ve son olarak da New York metrosundaki bombalı saldırının, ABD'de yaşanan terörizme ve ırkçı eylemlere örnek teşkil ettiği belirtildi.

KUMPAS UYARISI

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Resmi görevle ABD'ye seyahat eden kamu görevlisi vatandaşlarımız dahil Türk vatandaşları, muteber olmayan kaynakların ifadelerine dayanılarak keyfi tutuklamalara maruz kalmakta; vatandaşlarımıza yönelik açılan davalarda, FETÖ terör örgütü mensubu ya da sempatizanı tanıkların önceden kurgulanmış asılsız iddialarına ve iftiralarına itimat edilmek suretiyle vatandaşlarımız hakkında adli kararlar verilebilmektedir. Bu şartlarda, ABD'ye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın seyahat planlarını gözden geçirmelerinde ve seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarında fayda görülmektedir."

ABD Dışişleri, Amerikan vatandaşlarını Türkiye'ye seyahat konusunda uyarmış, "Dışişleri, Türkiye'deki terör örgütlerinin devam eden tehditlerine karşı uyarır" ifadelerine yer verilmişti.

Sabah

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 02:31
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. Sudan
  4. Venezüella
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