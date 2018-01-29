ABD’ye 5 mağlubiyet yaşattık!

ABD, TÜRKİYE İLE HAREKET ETMELİ

ABD’nin bölgede huzursuzluğu bitirmek istiyorsa Türkiye ile hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Tanrıverdi, “Ama Amerika, Irak’ı işgalinden bu yana böyle yapmadı” dedi. ABD’nin Türkiye’deki 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce siyasi istikrarın bozulması için yürütülen propagandaya destek verdiğini belirten Tanrıverdi, şunları söyledi: “7 Haziran koalisyon durumu ortaya çıktı. Halkın ferasetiyle 5 ay sonra siyasi istikrar sağlandı. Bu ABD’nın birinci mağlubiyetidir.”

DARBE GİRİŞİMİ 20 SAATTE BASTIRILDI

“Arkasından çukur eylemleri başladı, bunu da destekledi. Türkiye bu sıkıntıyı da 6 ayda çözdü. O bölgelerde huzur ve sükûn sağlandı. Bu da Amerika’nın 2. mağlubiyeti oldu.

Türkiye TSK içinde ne kadar FETÖ mensubu var, onu tespit edip tasfiyesi için adımlar atmaya hazırlanırken 15 Temmuz darbe girişimi oldu. 20 saat içinde bu da bastırıldı. ABD’nin 3. mağlubiyeti oldu.”

CERABLUS VE IRAK PLANI TUTMADI

“15 Temmuz hain darbe kalkışmasının ardından, Fırat Kalkanı Operasyonu’ndan birkaç gün önce Amerika, Cerablus’u DEAŞ’tan boşaltıp PYD’ye teslim edecekti. Türkiye durumu fark edip askeri kuvvetini soktu ve bunun önüne geçti. Bu da ABD’nin 4. mağlubiyeti oldu.

Amerika, Irak’ta Türk üslerini kaldırmak için harekete geçti ama bu da önlendi. ABD 5. mağlubiyetini tattı.”

DURUŞUMUZ, ABD’DE İKTİDARI DEĞİŞTİRDİ

Türkiye’nin kararlılık ve başarısının, seçimlerde ABD Başkanı’nı değiştirdiğini söyleyen Tanrıverdi, şöyle konuştu: “Eğer örgütlerle politikalarını sürdürürse, bu ABD’nin çöküşü olur. Örgütlerden vazgeçerse, ABD o zaman bizim müttefikimiz olur, aksi halde mümkün değil.” Tanrıverdi, terör örgütleri ile irtibatlı olmanın uluslararası hukukta savaş suçu osayıldığının da altını çizdi.