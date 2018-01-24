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Abdurrahim Albayrak'tan flaş Gomis açıklaması! ''Haberi sızdıranları biliyoruz''

Abdurrahim Albayrak flaş açıklamalarda bulundu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 13:33
Abdurrahim Albayrak'tan flaş Gomis açıklaması! ''Haberi sızdıranları biliyoruz''

Abdurrahim Albayrak'tan Bafetimbi Gomis'le ilgili açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde gazetemizde çıkan Bafetimbi Gomis'in parasını alamadığı gerekçesiyle idmana çıkmadığı haberi üzerine sert ifadelerde bulunan Albayrak, "Haberi sızdıranları biliyoruz. Galatasaray TV'de hepsini açıklayacağız. Onları kulüpten sileceğiz" dedi. 

Adeta haberi doğruladı!

Galatasaray'ın içinde yaşananları dışarı sızdıranları açıklayacaklarını belirten Albayrak, bu açıklamasıyla haberi de doğrulamış oldu. Albayrak daha sonra Fatih Terim'le uzun yıllar çalışmak istediklerini ve Galatasaray'ın sürekli teknik direktör değiştiren bir takım olmaktan çıkması gerektiğini söyledi. 

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 13:33
  1. Abdurrahim Albayrak
  2. befatimbi gomis
  3. Galatasaray
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