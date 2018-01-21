Abdürrahim Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı!

Galatasaray’da Olağanüstü Genel Kurul pek çok sürpriz olarak nitelendirdiği bir sonuçla Mustafa Cengiz’in zaferiyle sonuçlandı. Mustafa Cengiz sarı-kırmızılıların yeni başkanı olurken Mustafa Cengiz’in, Sportif AŞ’de görev yapacaklarını belirttiği Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak sosyal medyada çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

17. sandığın sayılmasıyla birlikte Elmas, kişisel Twitter hesabından “Biz Galatasaraylıyız biz burdayız” şeklinde bir paylaşımda bulunurken sonucun kesinleşmesinin ardından Abdürrahim Albayrak’a da bir mesaj gönderdi.

Burak Elmas, Fatih Terim’in “Nerede kalmıştık?” ‘tweet’ine gönderme yaparak Albayrak’a “Nerde kalmıştık?” diye sordu. Albayrak ise bu paylaşıma “Sevgili Burak Kardesim Floryada Kalmistik” şeklinde bir yanıt verdi. Bu paylaşımlar kısa sürede Galatasaray taraftarı tarafından binlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı.

Ayrıca Abdürrahim Albayrak, “Oy kullanan tüm Genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Biz Galatasaraylılar her zaman burdayız ve her zaman göreve hazırız” ifadelerini içeren bir mesaj da paylaştı.



